Via col vento, Rete 4/ La storica pellicola con Vivien Leigh e Clarke Gable

Via col vento, il film in onda su Rete 4

Domenica 25 dicembre alle 14.10 su Rete 4 va in onda il film sentimentale del 1939 “Via col vento”, distribuito da Cic (1977) – Mgm Home Entertainment, De Agostini (Gli Scudi) e prodotto da David O. Selznick Per Selznick International Pictures. Il film è stato diretto da Victor Fleming, premio Oscar come migliore regista per Via col vento, Sam Wood e George Cukor premio Oscar come migliore regista per My Fair Lady. Il protagonista maschile è Clarke Gable, morto all’età di 59 anni a Los Angeles. In 53 anni di carriera ha interpretato 67 film. Ha vinto nel 1935 un Premio Oscar come migliore attore protagonista per Accadde una notte.

La protagonista femminile è Vivien Leigh vincitrice di ben due Premi Oscar: nel 1940 come migliore attrice protagonista per Via col vento e nel 1952 come migliore attrice protagonista per Un tram che si chiama desiderio. In 29 anni di carriera ha interpretato 14 film. È morta a Londra all’età di 54 anni, il suo ultimo film è stato La nave dei folli. Tra gli altri nel cast troviamo: Leslie Howard, Thomas Mitchell, Laura Hope Crews, Olivia De Havilland e Hattie McDaniel.

Via col vento, la trama

La storia di Via col vento è ambientata in America nel 1861, in una situazione di forte tensione tra il Nord e il Sud. Rossella O’Hara vive a Tara e la sua famiglia si occupa di una piantagione di cotone. La ragazza è innamorata di Ashley Wilkes che non contraccambia il suo sentimento. Il giovane annuncia durante una festa in famiglia di aver scelto di convolare a nozze con Melania Hamilton, la cugina di Rossella. L’allegria viene minata dalla notizia dello scoppio della guerra e la necessità di arruolare uomini per il fronte. Rossella, sperando di dimenticare Ashley, accetta di sposare Carlo Hamilton che purtroppo muore in battaglia. Nonostante sia in lutto, la donna partecipa a una festa di beneficenza e conosce Rhett Butler che rimane folgorato dalla sua bellezza. Sebbene l’uomo è a conoscenza dei sentimenti che Rossella ha nei confronti di Ashley, la corteggia per tutta la sera pur di poter ballare con lei.

Intanto Melania sta per partorire il figlio di Ashley. Rossella decide di trasferirla a Tara, ma quello che trova è una casa distrutta e un padre uscito fuori di testa. La donna prende in mano le redini, ma i suoi tentativi sono vani, i sudisti hanno vinto la guerra e per pagare le tasse che i vincitori hanno imposto, si sposa con il fidanzato della sorella. Anche quest’uomo muore e Rossella torna a fare breccia nel cuore di Ashley, ma viene di nuovo rifiutata dall’uomo. Sull’orlo del baratro cede alle avances di Rhett e lo sposa. Nasce loro figlia Diletta ma nonostante l’uomo l’ami, lei è sempre distaccata e fredda nei suoi riguardi. Quando tutto sembra perduto si rende conto che il suo amore era soltanto frutto di un illusione romantica e vorrebbe rimediare, ma è troppo tardi.













