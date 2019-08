Via dalla pazza folla/ Video, su Rai 3 il film di Thomas Vinterberg (10 agosto)

Via dalla pazza folla va in onda oggi, 10 agosto, su Rai 3 a partire dalle 20.30. La regia è affidata a Thomas Vinterberg e rappresenta il suo primo lavoro in costume. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Thomas Hardy, del 1874, il film si basa su una sceneggiatura scritta da David Nicholls, è stato prodotto da Andrew Macdonald e Allon Reich e distribuito da DNA Films, Fox Searchlight Pictures e 20th Century Fox. Il cast vede protagonisti Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Tom Sturridge, Juno Temple, Jessica Barden e Hilton McRae.

Via dalla pazza folla, la trama del film

Via dalla pazza folla è ambientato in epoca vittoriana e racconta le vicende di una giovane donna autonoma e grintosa, che rifiuta la corte dei suoi pretendenti per evitare il matrimonio e conformarsi alle regole sociali del tempo. Affascinante e ambiziosa, Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), si trasferisce a casa della zia dopo la morte dei genitori, dove conosce Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts), onesto allevatore di pecore, che attratto dalla sua caparbietà, se ne innamora e le chiede di sposarlo, ricevendo un rifiuto. La morte improvvisa del suo gregge, costringe Gabriel diventato povero a trovare lavoro, il destino lo porta a farsi assumere come pastore alla fattoria ricevuta in eredità da Bathsheba, dallo zio defunto. Nel frattempo la donna, ha modo di fare la conoscenza del vicino di terreno William Boldwood (Michael Sheen), ricco e maturo scapolo che le chiederà la mano. Bathsheba decisa a difendere la sua libertà, rifiuta anche questa proposta. Intanto, il sergente Frank Troy (Tom Sturridge) aspetta sull’altare la donna che ama, la cameriera Fanny (Juno Temple), che per un evento fortuito sbaglia chiesa e non arriva in tempo per il matrimonio. L’uomo deluso inizia a cercare la sua anima gemella e incontra Bathsheba, che rimasta folgorata dall’uomo pensa che sia la persona giusta per condividere la sua vita e accetta di sposarlo, nonostante Gabriel pensa sia un errore. Infatti, ben presto la storia inizia a vacillare, Troy sperpera i soldi della moglie e quando non cede alla sua ennesima richiesta di soldi per darli alla ritrovata Fanny e al figlio, tenta il suicidio. Pensando di essere rimasta vedova, Bathsheba accetta la proposta di matrimonio di Boldwood. Nel mezzo di una festa quest’ultimo uccide Troy, improvvisamente ricomparso e deciso a riprendersi la moglie. Intanto, quando Gabriel decide di partire per l’America, Bathsheba scopre di essere sempre stata innamorata del suo fedele pastore.

Il trailer del film





