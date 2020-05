VIA EMILIA, LA STRADA DEI SOGNI/ Diretta video streaming Speciale Tg5 con Vasco Rossi

Pubblicità

“Via Emilia-La strada dei sogni“: è questo il titolo dello Speciale Tg5 in onda oggi in seconda serata dedicato a storia e aneddoti su una strada che ha segnato il percorso di tanti grandi artisti che a loro volta hanno contribuito a rendere la “via Emilia” un qualcosa a metà tra il reale e il mitologico. Nomi come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Luca Carboni, Francesco Guccini: basta questo elenco per dire che davvero da quelle parti si respira forse un’aria particolare, capace di ispirare generazioni di talenti capaci di scrivere pagine indimenticabili della musica, ma sarebbe meglio dire della “cultura” italiana. Da Rimini a Piacenza, 300 km di strada che nel mondo hanno forse soltanto un paragone: quella Route 66, la highway che collega Chicago alla California. Si dice che tutti debbano percorrerla almeno una volta nella vita: se è vero, questo vale anche per la via Emilia.

Tra i protagonisti dello Speciale Tg5 in onda in seconda serata intitolato “Via Emilia-La strada dei sogni” non potevano mancare alcuni dei personaggi e dei cantautori che a questo territorio hanno dato lustro. E’ il caso di Vasco Rossi, che intervistato sulla Regione che gli ha dato i natali trova il modo per scherzare, ma fino ad un certo punto:”L’Emilia-Romagna è terra di tradizioni e di cultura musicale, si va da compositori come Verdi…Rossi!”. Nostalgico il ricordo di Gianni Morandi: “Io avevo voglia di venir via dal mio paese. (…) La maestra Scaglioni mi propose di andare a cantare con il suo gruppo, il suo ‘complesso’ si diceva allora, e girammo tutte le balere dell’Emilia”. Una tradizione veramente unica quella della “Via Emilia”, da Nek a Gaetano Curreri, da Raoul e Mirko Casadei passando per Cesare Cremonini, i Nomadi e Alberto Bertoli (figlio di Pierangelo). Tutti nomi legati da un unico filo conduttore: l’arte. Clicca qui per la diretta streaming di Canale 5!



