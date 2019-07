Viaggi e vacanze, offerte last minute/ Low cost o lusso: sconti per Grecia e Messico

Con l’arrivo delle vacanze in molti si chiedono se convenga prenotare viaggi last minute e quali siano i rischi. La scelta del viaggio prenotato all’ultimo minuto (low cost o di lusso che sia) è molto diffusa, ma ci sono vari aspetti da tenere presente. Le opzioni sono limitate e c’è meno flessibilità, ma se non si ha tempo per organizzare la propria vacanza anticipatamente allora questa è la soluzione migliore. Se cercate una meta estiva che non sia solo mare, ma offra anche cultura, storia e ottimo cibo, allora potete approfittare delle offerte di Grimaldi Lines per andare in Spagna o Grecia. Grazie all’offerta Last Minute potete organizzare la vacanza risparmiando il 20 per cento, diritti fissi esclusi, sul prezzo del biglietto per le date selezionate. Oggi è proprio l’ultimo giorno per approfittare dello sconto sulle partenze selezionate fino al 30 settembre. L’offerta tra l’altro è cumulabile con le altre promozioni: potete ad esempi usufruire di un biglietto di ritorno scontato se andate in Grecia; se scegliete la Spagna, potrete pagare una cabina doppia e soggiornarci con i bambini senza costi aggiuntivi.

VIAGGI E VACANZE, OFFERTE LAST MINUTE: LE PROMOZIONI CLUB MED

Anche ClubMed ha pensato a offerte last minute per i viaggi per l’estate 2019. Per le vacanze in famiglia è bene sapere che non si paga nulla per bambini fino a 6 anni. Inoltre, ci sono ultime disponibilità per Sicilia, Grecia, Turchia e Corsica. Partendo da Bari si può scegliere il mare con Cefalù o le montagne con Les Arcs Panorama. Se volete andare in Francia ma puntare sul mare, allora ci sono bungalow in stile coloniale a La Palmyre Atlantique. Le formule sono All Inclusive, questo vuol dire che sono garantiti Club e Assistenza Bambini 4-17 anni, Pensione completa Gourmet, Bar & Aperitivi, Sport & Attività, Spettacoli e Intrattenimento. Qualche esempio concreto? C’è Punta Cana nella Repubblica Dominicana a partire da 774 euro a persona (senza volo) con partenza il 31 agosto. Con l’offerta Last Minute si usufruisce uno sconto del 14 per cento prenotando subito online. Inoltre, si paga un acconto del 25 per cento, mentre il saldo avviene a 30 giorni anche con bonifico. Le alternative non mancano: c’è il Club Med Cancun Yucatan completamente rinnovato, a partire da 936 a persona (volo escluso).

