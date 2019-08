Viaggio al centro della terra/ Video, su Rai 3 il film con Brendan Fraser (17 agosto)

Viaggio al centro della terra è un film di genere avventura e fantascienza che va in onda alle 14.55 del 17 agosto su Rai 3. Il film è uscito sugli schemi cinematografici nel 2008, con la regia di Eric Brevig. Si ispira molto liberamente al romanzo scritto da Jules Verne che porta lo stesso titolo ed è interpretato da Brendan Fraser nelle vesti del protagonista principale, il professor Trevor Anderson, famoso vulcanologo, da Anita Briem, Josh Hutcherson, Seth Meyers, Jean Miche Parè, Giancarlo Caltabiano e Jane Wheeler. Le musiche del film sono state composte da Andrew Lockington.

Viaggio al centro della terra, la trama del film

Viaggio al centro della terra narra le vicende di Trevor Anderson, un esperto vulcanologo, fratello di Max, scomparso nel corso di una spedizione scientifica precedente effettuata in Islanda. Durante una visita della moglie del fratello arriva anche il figlio di Max, Sean, e zio e nipote frugano tra gli oggetti di Max trovando sia una copia del libro di Verne che molti appunti scritti proprio da max. Dopo un esame degli appunti e di altri che si trovano nel laboratorio di Max, i due decidono di tornare insieme in Islanda. Quando arrivano nell’isola incontrano Hannah, figlia del defunto direttore di un istituto vulcanologico e si fanno aiutare da lei, esperta guida, per trovare ed estrarre dal terreno un rivelatore di attività sismica che si trova in un vulcano spento. A causa di un temporale i tre devono trovare rifugio all’interno di una grotta che si trova poi chiusa a causa di una frana dovuta al temporale. Cercando di uscire da un’altra parte, i tre arrivano ad una vecchia miniera ormai inutilizzata e dopo aver raccolto dei diamanti si trovano su un terreno molto fragile e precipitano in un profondo cunicolo che li porta ad un laghetto sotterraneo. Qui si trova il tunnel che porta al centro della terra e si rendono conto che l’ambiente è proprio quello descritto dallo scrittore. Trevor trova anche il cadavere di Max e altri appunti con l’indicazione del pericolo della salita della temperatura oltre il limite di sopravvivenza umana. Per fuggire devono utilizzare un geyser, ma per raggiungere l’isola dove questo si trova sono costretti a salire su una zattera per attraversare l’oceano, e lottare contro i feroci Xiphactinus, venendo aiutati dagli elasmosauri. Sean resta staccato dal gruppo, poi anche Hannah è in pericolo di vita a causa di una pianta carnivora, ma viene salvata da Trevor. Alla fine, dopo molte peripezie e avventure, i tre si riuniscono e riescono ad uscire dal mondo sotterraneo, tornando a casa con le pietre preziose che li fanno diventare ricco e con Trevor che si fidanza con Hannah, mentre il nipote torna dalla madre.

