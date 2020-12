Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity/ Anticipazioni: infanzia di Gesù con Bocci…

VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE

Dopo il grande successo della prima edizione, da martedì 29 dicembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Cesare Bocci che condurrà il pubblico nel “Viaggio nella grande bellezza”. Il primo appuntamento sarà dedicato alla Natività e all’infanzia di Gesù. Nei prossimi appuntamenti, Cesare Bocci porterà il pubblico di canale 5 a Venezia (il 2), Leonardo da Vinci (il 5), Roma (il 12), Torino (il 19) e, infine, il 2 febbraio, Assisi e Orvieto. La prima puntata della nuova stagione del format “Viaggio nella Grande Bellezza” racconterà la nascita e l’infanzia di Gesù attraverso luoghi artistici di inestimabile bellezza. Attraverso semplici dipinti, catacombe e mosaici presente in alcune delle più belle Basiliche, Cesare Bocci mostrerà luoghi magici attraverso i quali sarà più semplice scoprire quella che è stata la vera storia di Gesù. Da Duccio di Buoninsegna a Michelangelo Buonarroti e Caravaggio, tutti i più grandi artisti si sono misurati con la vita di Geù lasciando ai posteri delle opere meravigliose e amate non solo dai credenti, ma anche dagli amanti dell’arte in generale.

LA VITA DI GESU’ E I PRESEPI NAPOLETANI

Come accaduto nella prima edizione, “Viaggio nella Grande Bellezza” ha come obiettivo regalare emozioni artistiche ai telespettatori di canale 5 che, attraverso sei puntate, hanno la possibilità di scoprire la storia di luoghi magici. La prima puntata, in onda pochi giorni dopo Natale, non poteva che essere dedicata a Gesù e alla sua infanzia. Dopo i primi dipinti e il viaggio nelle catacombe, Cesare Bocci racconterà la storia dei presepi napoletani, delle vere e proprie opera darte. La Natività, da sempre, ha ispirato quadri, dipinti e sculture, presenti in ogni angolo del mondo. Sarà un viaggio unico e imperdibile quello che vedrà in Cesare Bocci la guida dei telespettatori che, sin dalla scorsa edizione, avevano dimostrato di apprezzare il programma d’intrattenimento culturale targato Mediaset.





© RIPRODUZIONE RISERVATA