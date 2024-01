Vicenza, centri sociali contro stand Israele alla fiera/ Video, scontri con la polizia e feriti

Nella giornata di oggi si sono verificati degli scontri fra i centri sociali e le forze dell’ordine, in quel di Vicenza. Come scrive il Corriere della Sera sul suo portale online, pubblicando anche il video che trovate qui sotto, alla Fiera del gioiello vi sono degli stand israeliani e ciò ha scatenato l’ira dei ragazzi dei centri sociali. Un gruppo di manifestanti, come si vede chiaramente dal filmato, ha forzato un cancello presente presso il quartiere fieristico, arrivando così allo scontro con i poliziotti in tenuta antisommossa. Secondo il quotidiano di via Solferino al corteo hanno preso parte almeno 500 persone provenienti dai centri sociali di tutto il nord Italia, protestando contro gli stand di Israele alla fiera vicentina dove è in corso il salone internazionale dei gioielli. Il corteo era stato autorizzato dal prefetto, e nel corso della “sfilata” si sono vissuti dei momenti di forte tensione quando la polizia è stata costretta a intervenire.

Nettuno, picchia la ex e lancia pietre contro l'ambulanza che la soccorre/ Arrestato 53enne

Si vedono diverse manganellate ma anche lanci di fumogeni e idranti, con la risposta di petardi lanciati dai manifestanti. Una parte dei contestatori ha deciso di deviare rispetto al percorso autorizzato dalla prefettura, ed ha quindi sfondato un cancello per raggiungere poi la fiera, e a quel punto la polizia è stata costretta ad intervenire, rispondendo con una carica. Le forze dell’ordine si sono dovute schierare a difesa dell’esposizione, con getti di acqua gelata con idranti, ma anche fumogeni, e si sarebbero registrati anche dei feriti, fortunatamente tutti di lieve entità, anche fra gli agenti.

“Meta 'favorisce' la pedofilia”/ Accuse alla Big Tech: “Ogni giorno 100mila bimbi molestati online”

VICENZA, SCONTRI FRA CENTRI SOCIALI E POLIZIA: IL COMMENTO DEL SINDACO

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possomai, ha commentato l’episodio dicendo: “Non esiste giustificazione alcuna per le scene che abbiamo visto questa mattina in strada dell’Arsenale. Il diritto di manifestare è sacro e tutelato dalla Costituzione, ma chi scende in piazza con i bastoni e il viso coperto va contro l’eredità dei padri costituenti che hanno voluto scrivere quell’articolo dopo gli anni più bui della storia del nostro Paese. E non fa torto solamente – prosegue Possamai – a quelle righe della nostra Carta, ma fa anche male alla causa che dice di sostenere: è una contraddizione in termini chiedere la pace e il cessate il fuoco manifestando con violenza. Ottenendo tra l’altro l’effetto di allontanare ancora di più l’attenzione dal merito su quanto sta accadendo in Israele e in Palestina”.

Kate Middleton in ospedale, che cos'ha la moglie del Principe William?/ Ultime ipotesi: "Diverticolite acuta"













© RIPRODUZIONE RISERVATA