C’è anche Vicienz ‘a Sacchetta’, nome d’arte di Vincenzo Imparato, tra i protagonisti della puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Pur essendo un personaggio molto noto sui social, in particolare su TikTok dove conta più di 100mila follower e milioni di visualizzazioni, Vicienz ha partecipato al programma come rappresentante del mondo dei lavoratori facendosi notare dal grande pubblico durante la prova de La macchina del tempo. Vincenzo nella vita di tutti giorni è un lavoratore, ma allo stesso tempo si è fatto apprezzare ed amare come personaggio sui social dove è cresciuto tantissimo visto che su Instagram è seguito da più di 50mila follower, mentre su TikTok ha infranto il tetto dei 100mila grazie ai suoi divertentissimi video e gag.

Vicienzo ‘a sacchetta è sicuramente balzato alla grande popolarità dopo la partecipazione a Ciao Darwin dove Madre Natura l’ha scelto per rappresentare l’universo dei lavoratori. Vincenzo si è scontrato con Lidia Sarappa, la rappresentante del mondo delle influencer.

Vicienzo ‘a sacchetta, chi è il protagonista di Ciao Darwin 9

La presenza di Vicienzo ‘a sacchetta a Ciao Darwin 9 non è passata affatto inosservata; anzi il lavoratore, ma anche personaggio social e tiktoker ha conquistato il pubblico televisivo e dei social con le sue battute e gag da far invidia a cabarettisti di lunga esperienza. Un successo enorme considerando gli ascolti da record registrati dal programma di Paolo Bonolis che si è riconfermato, ancora una volta, come uno degli show più amati e seguiti dal grande pubblico televisivo.

Dopo la partecipazione a Ciao Darwin, la popolarità social (e non solo) di Vincenzo è aumentata dismisura come confermano i numeri da record dei suoi profili social. A conferma che oggigiorno si è può essere sia un lavoratore che un influnencer!