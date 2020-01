Vicky Bucci scomparsa da 3 settimane da Termoli/ Fuga, omicidio o suicidio? Mistero

Mistero attorno alla scomparsa di Victorine Bucci, la 42enne di Larino (in Molise), scomparsa nella notte fra il 17 e il 18 dicembre da Termoli. A ormai quasi un mese dalla sua sparizione, nessuno ha avuto più notizie di quella donna, e di conseguenza sono in molti a temere il peggio. Come sottolinea primonumerouno.it, sono molti i dubbi sollevati a seguito della sua sparizione, a cominciare dal fatto che la stessa Vicky, così come viene chiamata dalle persone a lei più vicine, abbia cambiato il numero di telefono per essere rintracciata solo dalle persone più fidate, per poi abbandonare lo stesso smartphone con la sim all’interno. Inoltre, la Bucci sarebbe scomparsa a seguito di una lite con il suo compagno, un 53enne che risiede sempre a Larino, in quel di via RioVivo: vi sarebbe un nesso fra i due fatti? Chi la conosce esclude categoricamente l’ipotesi del suicidio. “Vicky non aveva alcuna intenzione si togliersi la vita”, sono le parole di un amico della stessa donna scomparsa.

VICKY BUCCI SCOMPARSA DA 3 SETTIMANE: IL PARERE DI UN AMICO

Il giorno prima della sua sparizione la 42enne aveva inviato un messaggio proprio all’amico: “Mi ha informato che aveva acquistato una nuova scheda Sim, mi ha dato il numero così come una mail sicura alla quale poterla raggiungere. Possibile che poi abbia abbandonato il telefonino e sia sparita nel nulla? Non è una ipotesi alla quale posso credere“. Secondo le voci circolanti, pare che la Bucci avesse paura e non si sentisse al sicuro. Probabilmente stava pensando di scappare e di allontanarsi dal suo compagno, un quadro che sarebbe emerso a seguito di alcune conversazioni che la stessa avrebbe avuto con i suoi amici, pochi giorni prima della sua sparizione. Sembra infatti che l’8 dicembre avrebbe confidato di essere stata picchiata dal suo fidanzato, giorno in cui tra l’altro la stessa si è recata presso il Pronto Soccorso al San Timoteo di Termoli per curarsi (occhio gonfio ed ematoma sul viso), anche se comunque si tratta per ora di supposizioni. La donna non aveva infatti denunciato il suo aggressore.

