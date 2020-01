VICKY BUCCI SCOMPARSA DA 22 GIORNI/ Amica “compagno la picchiava”, parla l’ex marito

Nuovi risvolti inquietanti sulla sparizione di Vicky Bucci, la 42enne scomparsa 22 giorni fa da Termoli. Del caso si è occupata anche oggi la trasmissione La vita in diretta, ai cui microfoni ha parlato un’amica: “Lui l’ha picchiata questa estate, all’aperto qui fuori, lui le ha alzato le mani davanti ad alcune persone. I motivi? Gelosia. Vicky non ha voluto denunciarlo perchè l’amava o forse la minacciava, non lo so”. A parlare in diretta, presente in studio, anche l’ex marito della donna scomparsa: “Si spera sempre che sia in vita e che possa essere da qualche parte impossibilitata a contattare la madre alla quale è molto legata. Ho saputo della scomparsa qualche giorno dopo, 12 giorni dopo quando mi ha chiamato la mamma per dirmi che era scomparsa e che era andata dal compagno facendo poi perdere le tracce”. Il compagno, ricordiamolo, non risulta attualmente indagato nonostante in tanti testimoni abbiano confermato le aggressioni pubbliche avvenute in passato. La notte della sua sparizione, l’ex marito ha ricevuto un messaggio di minacce dall’account Facebook di Vicky, firmato dal compagno, il quale lasciava anche il suo numero. “Ho pensato fosse stato hackerato l’account, non ho avuto risposta anche se la notifica c’era, quindi qualcuno l’ha letto”, ha dichiarato l’uomo. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GIALLO ATTORNO ALLA SPARIZIONE DELLA 42ENNE

Vicky Bucci saluta la madre la sera del 17 dicembre scorso e si reca dall’ex fidanzato in casa del quale va in scena una violenta lite fino a tarda notte, poi il silenzio. Di lei si perdono le tracce, così come della sua auto, mentre il cellulare sarà rinvenuto sul molo di Termoli. Il caso misterioso di scomparsa è stato affrontato ieri sera dalla trasmissione Chi l’ha visto che ha ripercorso l’intera vicenda, sin dal giorno della scomparsa. A parlare a nome della famiglia è un’amica, la quale ai microfoni del programma di Rai3 ha dichiarato: “Vicky non scomparirebbe mai in questo modo. E’ sempre stata una donna forte e fragile come tutti, ma si è sempre rialzata con l’aiuto di qualcuno. Ha sempre chiesto aiuto, non sarebbe mai scomparsa senza dare un cenno alla madre alla quale è legatissima”, dice. La donna, adottata da una famiglia di Larino all’età di 5 anni, viene amata e coccolata da tutti. A Roma, dove si trasferisce per motivi di studio, conosce Andrea con il quale convolerà a nozze. L’amore però termina dopo pochi anni. Dopo la delusione la donna si trasferisce per 10 anni a Dublino dove continua a cercare il suo amore.

VICKY BUCCI SCOMPARSA DOPO LITE CON EX: PARLANO LE AMICHE

Tornata a casa, Vicky Bucci spera di aver trovato il tanto sperato amore in un uomo di Termoli più grande di lei di 10 anni ma le cose non andrebbero bene a causa dell’eccessiva gelosia dell’uomo che la controllerebbe di continuo. La donna poco alla volta inizia a isolarsi anche da chi le vuole bene, comprese le amiche strette. “Non siamo più riuscite a rimanere in contatto da gennaio 2019, non riuscivo più a contattarla”, ha spiegato l’amica Federica a Chi l’ha visto. “Da quel momento lei è cambiata, anche spaventata da quel rapporto”, ha riferito un’altra amica alla medesima trasmissione, dal momento che “lui non voleva che lei frequentasse nessuno”. L’uomo l’avrebbe allontanata da tutti. La stessa amica al programma di Rai3 ha riferito: “lui l’aveva bloccata su tutti i social, quindi anche su Whatsapp ed era arrivato a spaccarle lo schermo del telefonino e lei temeva su quello che le avrebbe potuto fare”. Il compagno avrebbe messo in difficoltà la ragazza anche sul luogo di lavoro e avrebbe usato violenza fisica e verbale anche in presenza di altre persone. “Lui era convinto che lei lo avesse tradito”, ha riferito l’amica, “ma non è mai accaduta”. In una circostanza lui avrebbe usato il cellulare della ragazza chattando con le sue amiche e facendo finta di essere Vicky. Dieci giorni prima la donna sarebbe stata picchiata dal compagno che però non denuncia. Poi la lite brutale in casa dell’uomo e la sparizione misteriosa. Che fine ha fatto Vicky?



© RIPRODUZIONE RISERVATA