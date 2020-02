Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ Scenata di gelosia dopo il bacio di Fiorello!

Se Tiziano Ferro è uno dei grandi protagonisti di questo Festival di Sanremo 2020, suo marito Victor Allen non è da meno. Si è parlato spesso, soprattutto dopo nelle ultime ore, del compagno del cantante di Latina che, tuttavia, non è al suo fianco in questa avventura. Victor è rimasto a Los Angels per questioni lavorative che l’hanno purtroppo trattenuto. Nonostante la distanza fisica, non si può però dire che il marito di Tiziano Ferro non sia stato presente in questi giorni. Infatti, proprio nelle ultime ore, ha fatto sentire sui social la sua voce.

Victor Allen commenta il bacio di suo marito Tiziano Ferro con Fiorello

Victor Allen non si è perso il bacio che Fiorello ha dato sulle labbra a suo marito Tiziano Ferro. La scena – divenuta virale in pochi minuti – è arrivata al culmine del loro duetto: Fiorello si è avvicinato a Tiziano, baciandolo a sorpresa. Lui, scherzando, ha ammesso anche di temere per il suo matrimonio, dichiarando “Ora divorzio”. Victor ha allora deciso di commentare quanto accaduto: “Quello è il mio uomo! Giù le mani!”, ha scritto l’americano 54enne con tanto di emoticon divertite. Tiziano ha poi postato il messaggio del marito nelle sue storie di Instagram e ha infine dichiarato: “Meno male che ci ride su! Crisi coniugale scampata!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA