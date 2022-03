Victoria Cabello attacca il Grande Fratello Vip/ Frecciata di Barù “Te lo consiglio”

Victoria Cabello confidandosi con Alexa ha raccontato un episodio accaduto durante l’ultima puntata di Pechino Express chiedendo un consiglio all’assistente vocale a seguito di una figuraccia con un parente di un uomo che ha voluto dargli un passaggio nel gioco che non l’ha riconosciuta: “Ormai non mi ca*a più nessuno. Alexa, da brava assistente vocale ha prontamente trovato la soluzione ai problemi della conduttrice: “C’è una sola risposta possibile: Grande Fratello Vip”.

Dopo aver sentito questa risposta la reazione della Cabello non è stata delle migliori, facendo intuire a tutti i suoi follower l’opinione della donna nei confronti del reality condotto da Alfonso Signorini. Sotto il reel della concorrente di Pechino Express proprio il suo ex fidanzato, Barù, ha commentato: “Te lo consiglio, si sta benissimo”.

Vittoria Cabello critica il Grande Fratello Vip

Vittoria Cabello ha risposto al commento del suo ex fidanzato scrivendo: “Ma, infatti, anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks” chiudendo il suo messaggio con “Adoro la tua ironia SBARU”.

È molto probabile, infatti, che l’ex concorrente del Barù ironizzasse sulla sua esperienza al reality dato che, dopo la finalissima del reality l’ex concorrente ha dichiarato in un’intervista che non rifarebbe mai più un’esperienza del genere.

