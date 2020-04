Victoria Cabello “Malattia di Lyme? Il mio calvario”/ “Paralizzata per una zecca…”

Pubblicità

Come tanti altri vip e noi comuni mortali, anche Victoria Cabello sta vivendo e affrontando la sua quarantena ma ha ammesso che non si tratta della prima ed è per questo che la sta vivendo meglio di altri. L’attrice ha raccontato ai microfoni di “Mezz’ora con il Corriere” che questo periodo di chiusura forzata in casa è ben diverso da quello che ha vissuto qualche anno fa per via di una serie di patologie che l’hanno quasi paralizzata e le hanno reso impossibile mangiare. Victoria Cabello si è trovata a camminare sul bordo per tanto tempo pagando, a suo dire, lo scotto di essere una donna finendo per essere etichettata come pazza: “La quarantena mi ha riportato ad un periodo in cui mi sono ammalata gravemente ed ero chiusa in casa, in primo luogo perché ero proprio impossibilitata, a un certo punto addirittura a camminare… una malattia trasmessa da una zecca, che non arrivava dal mio cane”.

VICTORIA CABELLO HA RISCHIATO TANTO PER LA MALATTIA DI LYME

Victoria Cabello non ha dovuto combattere solo con i suoi sintomi, il corpo che la abbandonava e i suoi problemi cognitivi, ma anche con medici che sono stati poco ad ascoltarla consigliandole addirittura di tornare a lavoro per curare quella che hanno etichettato come depressione mentre in realtà era la malattia di Lyme: “Mi sono ritrovata per un anno a sentirmi dire: sei depressa, torna a lavorare e vedrai che ti passa, non è niente, dai prendi degli antidepressivi… non riuscivo più a parlare, ad articolare la parole. Uscivo di casa e non ricordavo se avevo spento gas, chiuso la porta… dovevo scrivermi tutto ero veramente malridotta”. Per fortuna dopo un anno e mezzo è riuscita ad avere una diagnosi cambiando la sua vita e mettendo fine al suo calvario anche se alla fine, nella stessa intervista, ammette: “Ho dovuto pagare il fatto di essere una donna: se fossi stata un uomo non mi avrebbero dato della pazza, in sindrome premestruale o della depressa”.



