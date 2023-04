Victoria Cabello/ “Pechino Express? Mi ha colpito la durezza e la generosità”

Victoria Cabello torna a Pechino Express

Victoria Cabello dopo la vittoria dello scorso anno a Pechino Express torna come ospite speciale della terza puntata del reality game condotto da Costantino della Gherardesca. Durante la quinta tappa dell’avventuroso viaggio di Pechino Express lungo ‘La via delle Indie’, i concorrenti e i telespettatori troveranno un ospite speciale. Si tratta di Victoria Cabello che attenderà le coppie all’arrivo nel Borneo malese. Un graditissimo ritorno quello della conduttrice radio-televisiva che lo scorso anno ha trionfato a Dubai con il compagno d’avventura Paride Vitale.

Un’esperienza che ancora oggi la Cabello ricorda con grandissimo entusiasmo. Dalle pagine di Vanity Fair, infatti, la Cabello ha rivelato la cosa che l’ha colpita di più: “la durezza. Pensavo tutto il tempo: ma questi sono pazzi. E poi la bontà e la generosità delle persone: gente che mollava tutto per dare un passaggio a un coglione con lo zaino e si ritrovava a 200 chilometri di distanza. In Italia non sarebbe possibile, sicuramente non a Milano, però sarebbe bello fare una Napoli edition. Scoprire che c’è gente così generosa migliora anche la tua vita”.

Victoria Cabello: “Pechino Express? c’è gente così generosa migliora anche la tua vita”

L’avventura dello scorso anno a Pechino Express è rimasta nel cuore di Victoria Cabello che ha condiviso l’esperienza con l’amico Paride Vitale. “È il mio migliore amico. Ci conosciamo da vent’anni, volevo una persona che mi conoscesse nel bene e nel male e lui è la prima persona che mi è venuta in mente. Soprannominato il Bisgnani di Pechino, è un genio delle relazioni e delle strategie, ma soprattutto è una persona amabile, empatica e generosa” – ha dichiarato la conduttrice dalle pagine di Vanity Fair.

Tra le tante cose che l’hanno colpita nel lungo viaggio a Pechino Express è stata la generosità della gente del posto sempre pronta a tendere una mano. Proprio la Cabello parlando di sè ha confessato: “sono generosa? È brutto dirselo da soli. Di sicuro sono una persona sulla quale puoi fare affidamento. Credo di essere stata fortunata nella vita e cerco di restituire un po’ agli altri”.











