Victoria Cabello su Simona Ventura/ “Io la sua riserva” “Non è stata generosa con me”

Victoria Cabello si racconta in una nuova intervista: le parole al vetriolo su Simona Ventura

Può dirsi una delle conduttrici tv più amate da pubblico e critica e, in queste ore, Victoria Cabello è al centro dell’attenzione mediatica per un’intervista concessa a al Corriere della Sera, dove si mette a nudo come donna e artista, senza lesinare delle dichiarazioni critiche sulla sua esperienza professionale intrapresa a X-factor e sul conto di una celebre “rivale” tv, Simona Ventura. La popolare timoniera ed ex fiamma storica dell’outsider del Grande fratello vip 6 Barù Gaetani viene ricordata dai telespettatori per il ruolo di vj su MTV e il ruolo di conduttrice in diversi programmi di successo, come quello coperto per il Festival di Sanremo (2006) e a Quelli che il calcio (dal 2011 al 2013) e il ruolo di giudice a X-factor (2014).

Proprio in occasione dell’ingaggio nel cast di Quelli che il calcio e X-factor -come lei stessa palesa nell’intervista concessa a mezzo stampa- Victoria Cabello si sarebbe in un certo senso rivelata la “sostituta” tv di Simona Ventura, subentrando alla conduzione dei due noti format proprio al posto della celebre conduttrice ed ex moglie di Stefano Bettarini. E, incalzata sul suo percorso lavorativo in tv, rispetto a Simona Ventura ha manifestato un sentimento misto tra stima e amarezza, riservando un attacco a distanza alla “nemica amatissima”. “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto ‘no grazie: dai ragazzi, è troppo’. Peraltro credo lo avessero chiesto a chiunque, anche alla mia vicina di casa”, ha rilasciato la Cabello. Tuttavia, è molto forte l’ammirazione che l’intervistata prova nei riguardi dell’inarrestabile Simona Ventura, soprattutto per il linguaggio televisivo della “rivale” tv: “Ho sempre stimato tantissimo Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro, certo non c’erano gli ospiti purtroppo… ma non per colpa sua. Poi Simona non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

Victoria Cabello e l’amara esperienza a X factor

Nell’intervista, inoltre, c’è anche spazio per il ricordo del ruolo di giudice coperto a X factor nel 2014, quando lei era al banco della giuria insieme a Fedez, Morgan e Mika. Un’esperienza rivelatasi non proprio felice per lei, segnata in negativo principalmente dall’ego dilagante riscontrato nei colleghi giurati: “Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao”. Il talent show di X-factor, quindi, non le ha lasciato un buon ricordo: “per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata“. Tuttavia, Victoria Cabello si palesa del tutto orgogliosa e fiera delle tappe intraprese nel suo lungo percorso lavorativo da volto tv.

