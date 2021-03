Victoria De Angelis dei Maneskin, rivelazioni hot/ “Flirt con un collega famoso”

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 lo scorso sabato 6 marzo. In questi giorni la band sta facendo il giro dei salotti televisivi: domenica è stato prima da Mara Venier a Domenica In e poi da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Martedì sera è stato il turno de Le Iene su Italia1: i Maneskin hanno aperto la puntata cantando “Zitti e Buoni”, dopodiché è stata rimanda in onda l’intervista “quadrupla” realizzata a dicembre, prima di Sanremo. Ovviamente ci sono state molto domande sulla vita privata dei quattro ragazzi romani, soprattutto a Damiano David e Victoria De Angelis. Il frontman dei Maneskin non ha voluto dire se è fidanzato, ma ha confermato di vivere da solo. Ha ricevuto avance da ragazzi e non ha problemi se la gente pensa che sia gay. Immancabile la domanda sul suo rapporto con la bassista del gruppo: “Se vi piace credere di sì, ve lo lascio credere”, ha risposto in modo evasivo Damiano.

Victoria De Angelis: rivelazioni sulla sua vita privata

La domanda passa a Victoria De Angelis: “Con Damiano? Chissà…”, ha detto la bassista confermando di non avere un flirt con nessun altro dei ragazzi del gruppo. La ragazza ha rivelato di avere avuto un flirt con un collega famoso, che non è Manuel Agnelli. Per conquistare la bassista dei Maneskin non servono soldi o addominali scolpiti, preferisce un bel sorriso e una bella cultura. Victoria ha anche confessato di aver avuto delle storie durature con delle ragazze. Per strada spesso riceve dei “fischi” che considera una molestia verbale e psicologica. Victoria ha avuto il Covid e farà il vaccino. Invece sulla sua carriera ha detto: “Avrei fatto anche Amici, ma non Uomini e Donne o Temptation Island”. Infine i quattro ragazzi hanno ammesso di sentire la mancanza dei loro fan e di sperare di tornare presto sul palco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA