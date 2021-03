Damiano David, dei Maneskin/ Le ex fidanzate, La scuola, il basket e la Roma

Damiano David è il frontman dei Maneskin che hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e Buoni”. Nato a Roma l’8 gennaio 1999, Damiano ha frequentato il liceo linguistico Eugenio Montale, senza mai finirlo, come ha confessato lui stesso in diverse occasioni: “A scuola? Io torno, ma per fare il figo. Io in teoria, ma molto in teoria, avrei dovuto finirla. Mi hanno steccato alla grande due volte, e con X Factor è arrivata la terza. Ho vissuto la scuola male. Sentirmi dire quello che dovevo fare e non poter esprimere la mia intelligenza. Se non sei scolasticamente intelligente non vuol dire che non lo sei”, ha detto a Il Messaggero dopo il secondo posto a X Factor. Damiano ha lasciato i banchi di scuola per seguire il suo sogno di diventare una rockstar. Come ogni rockstar che si rispetti, il frontman dei Maneskin ha diverse tatuaggi: fra i più famosi, le scritte “Kiss This”, “Je suis Christ” e “Il ballo della vita” sul petto. Il giovane si è creato un’immagine molto forte grazie alla sua voce in stile ragamuffin e al suo aspetto quasi androgino.

Damiano David e la passione per lo sport

Damiano David è anche un grande appassionato di sport. Il frontman dei Maneskin ha infatti un passato da cestista nelle giovanili dell’Eurobasket Roma. Giocava con il numero 14 come playmaker. Nella sua stanza, accanto al poster di Francesco Totti, aveva quello di LeBron James. “Sono un ex giocatore di basket e spesso giocavo nella squadra dei più grandi, la disciplina viene da lì e, sì, sono quello che dà le regole, che rompe le palle. Sono severissimo con me stesso, e se voglio che gli altri facciano come me, devo dare il buon esempio“, ha raccontato a Repubblica. La fede giallo-rossa l’ha eredita dal padre: “Mi portava sempre allo stadio, con il freddo e con il sole, pomeriggi da Caffè Borghetti per scaldarci, trasferte, viaggi“. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Damiano è molto riservato. In passato Damiano ha avuto una love story con Lucrezia Petracca, terminata nel 2017. In seguito si è parlato di una possibile relazione con la collega Victoria De Angelis, ma entrambi hanno sempre smentito: “Siamo solo grandi amici”.



