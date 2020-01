Victoria Pennington Vs Pasquale Laricchia/ “Sei stato violento!”, lui: “La querela..”

“Ogni volta che faccio qualcosina esce sempre lo stesso articolo”, così Pasquale Laricchia, ospite a Live non è la d’Urso ieri sera ha risposto alle accuse di Victoria Pennington, la sua ex fidanzata storica. Proprio con la biondina ormai vent’anni fa aveva varcato la porta rossa del mitico Grande Fratello e molti in quei mesi avevano accusato il pugliese di essere maschilista, di essere troppo geloso e di non lasciare molto libera la fidanzata ma lei stessa aveva rimandato le accuse al mittente dicendosi felice con lui. Adesso Victoria torna a parlare ribadendo le accuse che gli aveva messo una quindicina di anni fa quando i due, lasciati ormai da tempo, erano finiti nuovamente sotto la lente. Anche questa volta la biondina ha deciso di dire la sua ribadendo il periodo “nero” passato accanto a Pasquale Laricchia proprio partendo da quello che ha visto e sentito quando lui è stato travolto dall’affair Salvo Veneziano.

PAQUALE LARICCHIA RISPONDE ALLE ACCUSE DI VICTORIA PENNINGTON A LIVE NON E’ LA D’URSO

In particolare, in una lettera aperta pubblicata da DiPiù, Victoria Pennington aveva risposto: “Sono sconvolta, Pasquale…in diretta, quando sei stato rimproverato, provando a giustificarti, hai detto quella frase: “Io ho sempre rispettato le donne”. Ma cosa dici? Nei cinque anni della nostra storia non mi hai rispettato affatto. Come fai a dimenticare che mi hai maltrattato?”. Non è la prima volta che la biondina avanza queste accuse e lo stesso Pasquale Laricchia rivela di aver querelato già la sua ex per le stesse affermazioni più di dieci anni fa poi si rivolge alla d’Urso e rilancia: “Ogni volta che facciano qualcosina lei se ne esce con queste cose, se vuoi ti mostro i messaggi che ho ricevuto su Facebook 15 anni fa in cui mi chiedeva come stavo, se ti ho maltrattata cosa mi scrivi a fare?”. A quanto pare ci sarà un altro capitolo in questa storia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA