Victoria Stella Doritou, chi è l’ex fidanzata di Irama/ I veri motivi della rottura

Irama e Victoria Stella Doritou, una storia d’amore nata dopo la rottura con Giulia De Lellis. E poi….

Ai fan di Irama suona sicuramente famigliare il nome di Victoria Stella Doritou, ovvero l’ex fidanzata del cantante. Il campioncino di Amici e la splendida fotomodella di origini cipriote si sono frequentati per circa due anni, fino ad una inaspettata rottura. Il loro primo incontro avvenne in Francia a Parigi nel 2019, quindi la convivenza in pieno lockdown a Milano, dove sarebbero emerse differenti visioni di vita che avrebbero poi compromesso definitivamente il rapporto. Secondo gli addetti ai lavori e gli esperti di gossip, inoltre, Victoria Stella Doritou sarebbe stata la “causa” della rottura tra Irama e la sua precedente e storica fidanzata Giulia De Lellis.

A dividere invece Victoria Stella Doritou ed Irama, come dicevamo, sarebbero state prospettive di vita molto differenti. Ma cosa sappiamo dell’ex fidanzata del cantante? Per quanto riguarda la vita privata ed il percorso professionale, apprendiamo che è nata nel 1997 a Limisso e che fin da bambina ha coltivato una passione smisurata per la danza e per la moda, fino ad affermarsi sulle passerelle italiane, dove ancora oggi è apprezzatissima.

Victoria Stella Doritou, quella relazione con l’ex gieffino Andrea Zelletta, prima dell’incontro con il cantante. I grandi amori di Irama e…

Per quanto riguarda il lato sentimentale, prima della storia d’amore con Irama, sappiamo che Victoria Stella Doritou è stata legata all’ex tronista ed ex gieffino Andrea Zelletta. La loro relazione sarebbe terminata nel 2018 e la modella sarebbe rimasta single fino all’anno successivo, quando appunto ha poi conosciuto il cantante Irama. Tra le ex fidanzate del cantante, oltre a Giulia de Lellis e Victoria Stella Doritou, risulta la modella Ana Yanirsa, ma anche la modella abruzzese Giulia Tascione, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo e infine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo.

