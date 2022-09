Victoria Stella Doritou e Irama, pechè si sono lasciati?/ Un’estate lontani, poi…

Irama e Victoria Stella Doritou, estate lontani e distanze incolmabili: ecco perché è finita

Victoria Stella Doritou è l’ex fidanzata del giovane cantante Irama. I due sono stati insieme più di due anni, arrivando persino a convivere, ma poi qualcosa si è rotto e le loro strade si sono separate in maniera definitiva. La notizia della rottura, ancora fresca e inattesa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante. “Due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine”, il sunto del gossip riguardante l’addio tra Victoria Stella Doritou e Irama.

Irama/ Estate da record e numeri da capogiro, l'ex stella di Amici...

Tra i due pare che non ci siano margini di ricucitura, almeno per il momento. Un’estate trascorsa in lontananza, con tanti impegni lavorativi per entrambi ed una distanza che a quanto pare ha scavato lacune profondissime. “Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare”, aveva anticipato qualche tempo fa Irama, forse consapevole di dover ricominciare da zero.

Irama/ Confessione dopo un anno difficile: "Non ho mai avuto paura di essere me stesso"

Irama e Victoria Stella Doritou, non ci sarebbero i margini per un riavvicinamento

La sua storia con Victoria, secondo quanto riferito dal portale The Pipol Gossip, è ormai giunta al capolinea e le speranze di un riavvicinamento sono davvero ridotte al lumicino. “Quando Irama aveva incrociato lo sguardo di Victoria, ai tempi, oltre due anni e mezzo fa era ancora in love con Giulia De Lellis. Ma il cantante in quel viaggio e incontro a Parigi dinanzi alla modella ha perso la testa“, si legge sul portale. Insomma Irama e Victoria hanno condiviso un pezzo di strada importante insieme, ma adesso per la loro storia d’amore sembra sia davvero tempo di titoli di coda.

LEGGI ANCHE:

Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati/ Lo scoop: "Oggi la parola fine"

© RIPRODUZIONE RISERVATA