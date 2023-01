Victoria Stella Doritou, ex fidanzata Irama/ La convivenza e l’estate lontani, poi…

Victoria Stella Doritou, ecco chi è l’ex fidanzata di Irama: quel primo incontro a Parigi

Pare sia finita davvero la storia d’amore tra Victoria Stella Doritou e il celebre cantante Irama. La ragazza si può considerare a tutti gli effetti ex fidanzata, dopo quasi tre anni di convivenza vissuti al fianco del talento di Amici. La relazione tra il ventiseienne di Carrara e la fotomodella è iniziata nel 2019, dopo un incontro quasi casuale alla fashion week di Parigi. “Insieme a un amico sono salito sul treno e sono andato a Parigi. Mi sembra ci fosse la Fashion week. Mi sono ritrovato in un hotel. Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti, cattivi. Eppure lei mi ha notato. L’ho incontrata, ora è una storia carina…”, aveva spiegato all’epoca Irama, confermando il suo impegno con Victoria Stella Doritou.

Nel frattempo i due non hanno mai dato indicazioni sulla loro storia d’amore; grazie ai paparazzi però li abbiamo visti insieme a cena ed in seguito in grande sintonia anche sui social, dove entrambi non nascondevano più la loro relazione e l’inizio della convivenza. Qualcuno ipotizzava grandi cose all’orizzonte, non si escludevano nemmeno le nozze. Poi però è arrivata la doccia gelata.

Victoria Stella Doritou, la convivenza con Irama poi la rottura

Proprio The Pipol, pochi mesi fa, riportava: “due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine”. Era la fine del 2022 e così prendeva campo l’ipotesi di una rottura che si è poi rivelata reale. Non sono ancora del tutto chiari i motivi che avrebbero portato Victoria Stella Doritou e Irama a darsi addio, ma si vocifera – come causa scatenante – una forte divergenza sui progetti professionali futuri. Non a caso, in molti hanno notato che Victoria Stella Doritou e Irama avevano trascorso l’estate lontani l’uno dall’altra. Lui a Miami, mentre lei in compagnai di amici e familiari.

Di origini cipriote, Victoria Stella Doritou nasce nel 1997 e coltiva fin da bambina una grande passione per la danza e la moda. Per motivi di studio si trasferisce in Ungheria ed in seguito comincia una brillante carriera da modella. Nel suo passato sentimentale pare esserci stato un altro volto noto del piccolo schermo, vale a dire l’ex gieffino Andrea Zelletta con il quale ha avuto una brevissima storia.











