Victoria Zinny, moglie Remo Girone/ “E’ sempre con me, durante il lockdown…”

Victoria Zinny è la moglie e compagna di tutta la vita di Remo Girone. La coppia, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, è pronta a raccontare i segreti di un amore che è cresciuto con il tempo diventando sempre più forte e importante. Remo Girone e Victoria Zinny hanno sempre protetto il loro amore da gossip e pettegolezzi formando una delle coppie più belle, solide e affiatate del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni hanno condiviso gioie e dolori e, nell’ultimo anno, hanno affrontato insieme il lockdown come ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Sardegnagol. Al giornalista che gli ha chiesto come abbia trascorso il lockdown, ha risposto: “Per fortuna non sono solo, Victoria Zinny , mia moglie è con me”.

Victoria Zinny e Remo Girone: un amore unico

Quello che ha unito e continua ad unire Victoria Zinny e Remo Girone è un amore unico e speciale. La coppia è sempre rimasta insieme e, unita, ha affrontato anche il tumore che era stato diagnosticato all’attore ai tempi de La Piovra. Durante quel periodo, al suo fianco, c’era proprio la moglie che gli ha dato la forza di affrontare la sua battaglia. “E’ sempre stata con me”, ha raccontato l’attore nel 2018 a Vieni da me. Durante il periodo della convalescenza, l’attore ha sempre potuto contare sull’appoggio della donna della sua vita. La coppia si è anche sposata due volte a distanza di dodici anni. Un doppio matrimonio che ha unito ancora di più i due attori e durante il quale Victoria ha indossato lo stesso abito.

