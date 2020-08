Vidal all’Inter?/ Calciomercato: il Barcellona scarica il cileno, Conte ci prova!

Lionel Messi ma non solo: la rivoluzione in casa Barcellona è destinata a cambiare il destino anche di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, esattamente come Luis Suarez, non rientra nel nuovo progetto blaugrana targato Koeman ed il suo addio sembra essere davvero vicino. Nelle ultime sessioni di mercato l’ex Juventus è stato accostato a diversi club, Inter in primis. In nerazzurro c’è Antonio Conte, tecnico che lo valorizzò a Torino e che lo rivorrebbe con sé per dare quantità ed esperienza alla sua mediana. E non è da escludere un ritorno di fiamma secondo quanto riporta Tuttosport…

Secondo il quotidiano torinese, con la rivoluzione in casa Barcellona sembrano essersi create le occasioni per vedere Vidal in nerazzurro. Lo scenario più concreto è quello di una risoluzione consensuale, che permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di poterlo acquistare a costo zero. E sarebbe impossibile non accontentare Conte, che ha chiesto il suo acquisto nelle ultime due sessioni di mercato. Per il momento non sono stati registrati contatti tra la dirigenza meneghina e l’entourage del cileno, ma la situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni.

L’Inter è al lavoro per consegnare almeno due pedine al tecnico salentino per il centrocampo e Arturo Vidal potrebbe essere la mezzala tanto invocata dall’ex ct della Nazionale. Ma non l’unico innesto: proseguono i contatti con il Brescia per Sandro Tonali, anche se c’è da registrare l’inserimento del Milan. Infine, attenzione anche alle piste che portano a Ndombele del Tottenham ed a Kantè del Chelsea.



