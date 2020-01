Vidal all’Inter?/ Calciomercato news, Valverde frena: “Resta al Barcellona”

Frenate e accelerazioni: la lunga trattativa per portare Vidal all’Inter ogni giorno ci racconta elementi interessanti. Ieri ad esempio c’è stata la conferenza stampa di Ernesto Valverde: oggi infatti il Barcellona gioca il derby con l’Espanyol e quindi alla vigilia c’è stato l’incontro di rito fra l’allenatore blaugrana e la stampa. Non sono mancate le domande sul calciomercato e in particolare su Vidal, alle quali Valverde ha risposto così: “Non credo che ci saranno altre cessioni”, anche perché all’allenatore non è piaciuta la partenza in prestito di Alena al Betis Siviglia e preferirebbe dunque non perdere pure Arturo Vidal. Se si aggiunge il fatto che lo stesso centrocampista cileno, al rientro dalle vacanze, ha pubblicato sui social una foto corredata dalla frase “si torna a casa”, ecco che il futuro di Vidal sembrerebbe ancora a Barcellona.

VIDAL ALL’INTER? I NERAZZURRI SONO OTTIMISTI

In realtà, a tutto c’è una spiegazione. Quella sul messaggio di Arturo Vidal è la più semplice: il cileno ha già esasperato la situazione con la richiesta danni per il mancato pagamento di alcuni bonus e non vuole tirare troppo la corda con il Barcellona, che potrebbe essere controproducente. Quanto a Valverde, ha semplicemente espresso il proprio punto di vista e comprensibilmente all’allenatore piacerebbe avere ancora a disposizione Vidal nei prossimi mesi. La cosa certa è che negli ultimi giorni l’ex Juventus si è allenato bene, tanto da meritarsi la convocazione per il derby di oggi, ma è altrettanto vero che Vidal vuole l’Inter, ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio restano fiduciosi e credono che alla fine potranno fare ad Antonio Conte il regalo che l’allenatore nerazzurro desidera di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA