Video Abraham Conyedo, bronzo lotta libera Olimpiadi Tokyo 2020 / Una grande rimonta

VIDEO ABRAHAM CONYEDO BRONZO NELLA LOTTA LIBERA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: BATTUTO IL TURCO IN RIMONTA!

Nel video del successo ottenuto da Abraham Conyedo Ruano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 possiamo riapprezzare lo sforzo compiuto dall’atleta azzurro nel conquistare la medaglia di bronzo nella finale valida per la lotta libera maschile -97 kg. Il lottatore italiano ha infatti battuto il turco Suleyman Karadeniz in rimonta per 6 a 2 non senza faticare: nella prima frazione il rivale aveva chiuso in vantaggio per 2 a 0 e le speranze di poter ribaltare la situazione sembravano davvero scarse. Tuttavia Conyedo è stato bravissimo nel non scomporsi e nel mantenere la concentrazione necessaria per mettere a segno un’azione da quattro punti attaccanto le gambe di Karadeniz ed a questi si è sommato pure il punto aggiuntivo derivato dal challenge richiesto e perso dalla Turchia. Il cubano Reineris Salas Perez ha invece vinto l’altra medaglia di bronzo nella sua finale dopo aver pareggiato per 3 a 3 con il russo Şərif Şərifov.

DIRETTA/ Francia Russia (risultato finale 3-2) video Rai: medaglia d'oro ai francesi

ABRAHAM CONYEDO: TRENTANOVESIMA MEDAGLIA AZZURRA ARRIVA DALLA LOTTA!

Il video della vittoria conquistata da Conyedo Ruano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci permette di rivedere come l’Italia ha ottenuto una nuova medaglia migliorando ulteriormente il proprio record assoluto con il successo numero trentanove. La medaglia di bronzo di Conyedo è stata conquistata più che meritatamente dall’azzurro che ha vinto il ripescaggio contro il canadese Steen dopo essere stato eliminato nei quarti di finale dallo statunitense Kyle Snyder, il quale ha vinto la medaglia d’argento nella lotta libera maschile -97kg perdendo nella finalissima contro il russo Abdulrašid Sadulaev.

Fausto Desalu/ "Mia madre si è fatta il m*zzo per me, finalmente la rendo felice"



LEGGI ANCHE:

RISULTATI ATLETICA/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia, il record non basta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA