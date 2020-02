Video/ Ajax Getafe (2-1): highlights e gol. Vittoria amara per i lancieri

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Ajax Getafe 2-1, alla Cruijff Arena serviva un’autentica impresa ai lancieri per cancellare lo 0-2 dell’andata grazie al quale la formazione allenata da Bordalas aveva ipotecato l’accesso agli ottavi di Europa League. I ragazzi di Ten Hag ce l’hanno messa davvero tutta imponendosi di fronte ai loro tifosi grazie a Danilo Pereira ed Eiting, che segna su punizione anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di autogol di Mathias Olivera che devia il pallone spiazzando Soria. Un risultato comunque insufficiente per ribaltare il verdetto della settimana scorsa, per gli ospiti è stato fondamentale aver segnato nelle fasi iniziali del match con Mata, a quel punto ai padroni di casa sarebbero serviti addirittura quattro gol per completare la rimonta. Dodici mesi fa l’Ajax non si sarebbe spaventato davanti a nulla, arrivando persino a eliminare dalla Champions League una delle favorite al successo finale come la Juventus e sfiorando di un soffio la finalissima con il Liverpool (che partita magnifica sarebbe stata?). Non tutte le annate riescono con il buco, in questa stagione i lancieri non sono riusciti a sostituire adeguatamente chi è partito (i primi nomi che vengono in mente sono de Jong e de Ligt, senza dimenticarci di Schone approdato al Genoa) e la campagna europea è stata decisamente deludente, resta solamente l’Eredivisie per togliersi qualche soddisfazione con l’AZ Alkmaar che insegue a 3 lunghezze, Feyenoord e PSV ancora più distanti. Dal canto suo il Getafe recrimina per i tre legni colpiti dallo stesso Mata, da Deyverson e Maksimovic ma alla fine può consolarsi con gli interessi per aver eliminato una delle possibili mine vaganti del torneo. Gli azulones continuano a sognare, e se tutto va come deve andare l’anno prossimo potremmo vederli all’opera persino in Champions League se riusciranno a conservare il quarto posto a fine campionato.

IL TABELLINO

AJAX-GETAFE 2-1 (1-1)

AJAX (4-3-3): Onana; Dest, Schuurs, Martinez, Blind; Gravenberch (74′ Huntelaar), Van de Beek, Eiting; Danilo Pereira (46′ Promes), Tadic, Babel. All. Erik Ten Hag.

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Mathias Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucu (90’+3′ Kenedy); Mata (90’+1′ Timor), Deyverson (70′ Molina). All. José Bordalas.

ARBITRO: Tasos Sidiropoulos (GRE).

AMMONITI: Danilo Pereira (A), Soria (G), Arambarri (G), Nyom (G), Mata (G), Blind (A), Martinez (A), Eiting (A), Huntelaar (A), Etxeita (G).

RECUPERO: 2′ pt e 8′ st.

MARCATORI: 5′ Mata (G), 10′ Danilo Pereira (A), 63′ aut. Mathias Olivera (A).

