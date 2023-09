Video/ Ajax Marsiglia (3-3) gol e highlights: i lancieri si fanno rimontare per due volte (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AJAX MARSIGLIA: PIOGGIA DI GOL

Ajax e Marsiglia, due pilastri del calcio europeo, hanno offerto una serata indimenticabile all’Arena Cruijff di Amsterdam. Nonostante un inizio di stagione difficile per entrambe le squadre, hanno dato vita a uno spettacolo calcistico di alto livello. I lancieri, che hanno racimolato solo 5 punti nelle prime 4 giornate di Eredivisie, si è scontrato con un avversario che all’improvviso si è ritrovato senza il suo allenatore: Marcelino ha infatti rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto pesantissime minacce di morte dai “tifosi” (se così vogliamo definirli) che non hanno risparmiato nemmeno i giocatori e il presidente Longoria che in queste ore sta valutando se cedere il club al primo che passa. Vista la delicatissima situazione, la panchina è stata affidata al direttore sportivo Abardonado che traghetterà il gruppo in attesa di un sostituto ritenuto all’altezza del suo predecessore.

DIRETTA/ Ajax Marsiglia (risultato finale 3-3): doppietta di Aubameyang! (Europa League, 21 settembre 2023)

Il match prende subito una piega interessante quando Mbemba sbaglia il disimpegno e regala il pallone al giovane Forbs (portoghese classe 2004 che ha deciso di far mettere sulla maglia il cognome della madre) che si invola verso la porta di Pau López e lo trafigge senza pensarci due volte. I padroni di casa trovano presto il raddoppio con la conclusione vincente di Berghuis che non lascia scampo all’ex-portiere della Roma. Avanti di due gol, i lancieri inspiegabilmente si spengono e l’OM si prende la scena completando la rimonta prima dell’intervallo con Clauss e Aubameyang che puniscono Gorter, non impeccabile nelle due circostanze. Nella ripresa le due squadre continuano ad andare a mille, l’undici di Steijn torna a spingere e ritrova il vantaggio con Taylor che finalizza una splendida azione corale dei suoi compagni. Gli ospiti si rimboccano di nuovo le maniche e strappano il 3-3 ancora con Aubameyang che salva i suoi dal KO. Nel recupero Vos viene espulso per somma di ammonizioni ma il Marsiglia non concretizza la superiorità numerica. Considerando il 3 a 2 dell’AEK Atene sul campo del Brighton, il girone B di Europa League si preannuncia il più equilibrato di tutti.

Diretta/ Union Berlino Ajax (risultato finale 3-1) streaming video: la chiude Doekhi

VIDEO GOL AJAX MARSIGLIA 3-3, IL TABELLINO

AJAX-MARSIGLIA 3-3 (2-2)

AJAX (4-3-3): Gorter; Gaaei, Šutalo, Hato, Sosa; B. Tahirović (46’ Vos), Berghuis (84’ van den Boomen), Taylor; Forbs (90’+3’ Ávila), Brobbey (84’ Akpom), Bergwijn (90’+3’ Medic). All. Maurice Steijn.

MARSIGLIA (4-4-2): Pau López; Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi (79’ Balerdi); Ounahi, Rongier, Kondogbia (65’ Vitinha), Harit (79’ Mughe); Ndiaye (65’ Veretout), Aubameyang (79’ Correa). All. Jacques Abardonado.

ARBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

AMMONITI: 22’ Berghuis (A), 55’ Vos (A).

ESPULSO: 90’+1’ Vos (A) per somma di ammonizioni.

Diretta/ Ajax Union Berlino (risultato finale 0-0): rete annullata a Thorsby!

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 9’ Forbs (A), 20’ Berghuis (A), 23’ Clauss (M), 38’ e 78’ Aubameyang (M), 52’ Taylor (A).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AJAX MARSIGLIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA