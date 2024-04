Video/ AlbinoLeffe Lumezzane (2-3) highlights: ospiti ai playoff (28 aprile 2024, Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE LUMEZZANE (2-3): LA PARTITA

AlbinoLeffe Lumezzane di Serie C regala grandissime emozioni ai tifosi presenti all’AlbinoLeffe Stadium che vivono una partita da cinque gol. Il risultato favorevole porta il Lumezzane ai playoff grazie al nono posto ottenuto con la vittoria negli ultimi minuti di partita. Il primo tempo regala subito il primo gol con Cannavò che sblocca il match al primo minuto di gioco. L’attaccante del Lumezzane recupera il pallone sulla trequarti prima di puntare la porta di Moleri e battere l’estremo difensore dell’AlbinoLeffe con il destro. Lo svantaggio fa crescere la prestazione dei padroni di casa colpevoli di aver approcciato male il match. Al sesto minuto ci prova subito Longo che trova la partita di un Filigheddu in grande forma e decisivo per il risultato finale. I padroni di casa continuano a spingere in cerca del pareggio e trovano due ottime occasioni che Doumbia non riesce a convertire in gol. Al 26′, però, arriva la beffa con Capelli che riesce a girare di testa in porta un cross di Moscati beffando Moleri per il raddoppio degli ospiti.

Diretta/ AlbinoLeffe Lumezzane (risultato finale 2-3): gli ospiti vincono nel finale (28 aprile 2024 Serie C)

Il primo tempo termina sullo 0 a 2 per il Lumezzane che si salva anche al 39′ con un palo colpito da Zoma. Il secondo tempo, però, vede un’altra squadra scendere in campo anche grazie ai cambi di Lopez. Infatti, al 57′ a trovare il gol è Gusu che accorcia le distanze colpendo sul secondo palo dopo un ottimo cross di Piccoli. Bisogna aspettare il 72′ ed un’ottima partita dell’AlbinoLeffe per trovare il pareggio dei padroni di casa che riescono a battere Filigheddu con un destro rasoterra di Doumbia. Quando la partita sembrava poter andare dalla parte dell’AlbinoLeffe, esce ancora il Lumezzane che riesce a riportarsi sul definitivo 2 a 3 all’87’ con un colpo di testa di Calì deviato da Marchetti che manda fuori causa Moleri e regala i tre punti agli uomini di Franzini.

DIRETTA/ Pergolettese Albinoleffe (risultato 0-1) streaming video tv: poche emozioni!

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE LUMEZZANE













© RIPRODUZIONE RISERVATA