Video/ Alessandria Gozzano (2-2): highlights e gol, pari show nel derby (Serie C)

Nel video di Alessandria Gozzano riviviamo le grandi emozioni del derby piemontese valido per la prima giornata nel girone A di Serie C: un 2-2 spettacolare tra due squadre che hanno già mostrato un ottimo stato di forma, e che puntano dunque a buoni risultati in questo campionato. Accade praticamente tutto nel finale di partita allo stadio Moccagatta di Alessandria, con i grigi padroni di casa che pareggiano 2-2 nel derby piemontese contro il Gozzano, nella prima giornata del nuovo campionato di Serie C. Il match non era iniziato male per l’Alessandria, capace subito di riversarsi in avanti e cercare il vantaggio in due occasioni con il vivace Eusepi. Ma al 21′ il Gozzano, praticamente alla prima sortita offensiva, passa grazie a un’autorete di Prestia, sfortunata per lui la deviazione che mette fuori causa il portiere di casa, Valentini. L’Alessandria reagisce con veemenza, con un tocco di Sartori che si stampa sul palo al 28′ e una pressione offensiva costante che non porta però frutti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALESSANDRIA GOZZANO

VIDEO ALESSANDRIA GOZZANO: IL SECONDO TEMPO

Proseguendo l’analisi del video di Alessandria Gozzano, vediamo come la dea bendata volti ancora le spalle ai grigi ad inizio ripresa, con Arrighini al 13′ che coglie il secondo palo della partita per i padroni di casa. Proprio Arrighini però al 24′ pennella un cros al bacio per la testa di Chiarello, che indisturbato può festeggiare il gol del pari. Al 26′ ancora palo, il terzo, per gli ospitanti con Chiarello, ma al 28′ Eusepi, di testa, riesce a ribaltare il risultato. Finale infuocato con l’Alessandria che si ritrova in nove per le espulsioni di Eusepi e Sciacca. In 11 contro 9 il Gozzano ne approfitta e colpisce al 36′ con Bukva. L’Alessandria non ha più la forza di reagire e gli ospiti possono così portare a casa un punto che si era fatto insperato prima delle espulsioni.

