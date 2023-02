Video/ Ancona Olbia (1-1) gol ed highlights: Spagnoli salva in extremis!

VIDEO ANCONA OLBIA (1-1): I DORICI RALLENTANO ANCORA

Video Ancona Olbia che inizia subito con un cartellino giallo nei confronti del difensore della formazione sarda Brignani. Lo stesso difensore poi rischia la doppia ammonizione uscendo palla al piede dalla difesa ma facendo si commette fallo sul contrasto di Melchiorri. L’ex attaccante del Cagliari è sempre pericoloso e crea non pochi problemi per la difesa sarda. I ritmi non sono altissimi e il gioco e molte volte fermo ma poi è l’Olbia trovare il goal del vantaggio. Calcio d’angolo battuto dal centrocampista Biancu ed incredibile acrobazia di Daniele Ragatzu che firma un super goal e porta in vantaggio i suoi a poco dalla fine del primo tempo.

Olbia che nel secondo tempo prova a controllare il match con l’Ancona che invece attacca cercando di trovare il goal del pareggio. Girandola di cambi con l’Ancona che mette in campo Spagnoli, attaccante lo scorso anno in forza alla Feralpisalò. È lo stesso attaccante ex verde blu a trovare il goal del pareggio che salva l’Ancona da una pesante sconfitta interna contro l’Olbia, maturata dopo un goal incredibile da parte del solito Daniele Ragatzu che quando vede l’Ancona trova molto spesso il goal. Nel finale l’Ancona prova ancora a trovare la rete del vantaggio ma si chiude bene la formazione sarda e chiude i conti sul pareggio.

VIDEO ANCONA OLBIA: IL TABELLINO

ANCONA: Basso G. (dal 16′ st Prezioso M.), Brogni G. (dal 24′ st Martina A.), Camigliano A., Gatto E. (dal 24′ st Paolucci L.), Melchiorri F., Mezzoni F., Mondonico D., Moretti F., Perucchini F. (Portiere), Petrella M. (dal 16′ st Spagnoli A.), Simonetti P.. A disposizione: Barnaba T., Fantoni N., Lombardi L., Martina A., Mattioli A., Paolucci L., Pecci C., Perri, Prezioso M., Spagnoli A., Vitali L. (Portiere)

OLBIA: Arboleda C., Bellodi G., Biancu R., Brignani F., Contini G. (dal 16′ st La Rosa L.), Dessena D., Emerson, Nanni N. (dal 17′ st Corti A.), Ragatzu D. (dal 31′ st Sueva G.), Sperotto N., Sposito A. (Portiere). A disposizione: Babbi L., Boganini L., Corti A., Fabbri F., Incerti D. F., La Rosa L., Sueva G., Travaglini C., van der Want M. (Portiere), Zanchetta F.

Reti: al 41′ pt Ragatzu D (O), 35′ st Spagnoli (A) .

Ammonizioni: al 9′ pt Brignani F. (Olbia), al 21′ st Corti A. (Olbia), al 25′ st Arboleda C. (Olbia).

