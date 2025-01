RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTI SPUNTI QUESTA DOMENICA

Per i risultati Serie C siamo in campo domenica 19 gennaio proseguendo l’ampio programma della 23^ giornata: ben 13 le partite in programma oggi, la Lega Pro conferma il lunch match delle ore 12:30 e per la seconda settimana consecutiva sarà in campo il Milan Futuro, che deve immediatamente scacciare i fantasmi del pesantissimo 1-5 interno subito dalla Torres e riprendere la marcia verso la salvezza, che in questo momento significa solamente evitare la retrocessione diretta. I giovani rossoneri sono in trasferta contro l’Ascoli: una squadra che era partita per la promozione ma che si è subito ritrovata a faticare, e oggi deve sudare anche solo per raggiungere i playoff.

Questo è uno dei tanti spunti di riflessione nella domenica dedicata ai risultati Serie C: guardando sempre al girone B per esempio è davvero interessante scoprire fino a dove potrà spingersi la Vis Pesaro, una delle rivelazioni del campionato con il suo quinto posto in classifica e la corsa alla fase nazionale dei playoff. I marchigiani se la vedono sul campo del Pontedera, che ha iniziato malissimo per poi avere una bella ripresa; ciò non toglie che i toscani siano ancora pericolanti e dunque siano alla ricerca di punti davvero preziosi per uscire dai guai, vedremo se li raccoglieranno oggi contro un’avversaria che parte favorita al Mannucci.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: I BIG MATCH

Nel calendario dei risultati Serie C spiccano certamente anche alcuni big match: sicuramente Alcione Milano Padova nel girone A, dopo tanto tempo i biancoscudati sono tornati a perdere punti nei confronti del Vicenza ma restano imbattuti e soprattutto conservano un più che confortante +8 sul LaneRossi, oggi potrebbero rischiare qualcosa perché l’Alcione Milano settimana dopo settimana si sta confermando grande sorpresa e, da neopromossa, è in corsa per evitare i primi turni dei playoff sapendo di poter tenere fino al termine della stagione regolare, pur se in questa 23^ giornata il compito sarà davvero ostico.

Avremo poi Carpi Entella: da classifica del girone B non un vero e proprio big match ma, contro la capolista, gioca una squadra che sia pure neopromossa aveva grandi ambizioni, da segnalare anche Pianese Pescara perché i toscani sono in zona playoff e stanno facendo benissimo e poi nel quadro dei risultati Serie C possiamo citare senza ombra di dubbio Juventus Next Gen Monopoli, la capolista del girone C (anche se il Benevento deve recuperare una partita) fa visita a una squadra che ancora oggi è in zona playout ma che dal ritorno di Massimo Brambilla sta viaggiando al ritmo delle prime in classifica e settimana scorsa ha anche vinto a Catania.

RISULTATI SERIE C: 23^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Alcione Milano Padova

Ore 15:00 Arzignano Trento

Ore 15:00 Pergolettese Albinoleffe

Ore 17:30 Lumezzane Union Clodiense

Ore 17:30 Pro Patria Vicenza

GIRONE B

Ore 12:30 Ascoli Milan Futuro

Ore 15:00 Pianese Pescara

Ore 15:00 Torres Campobasso

Ore 17:30 Carpi Entella

Ore 17:30 Pontedera Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 15:00 Juventus Next Gen Monopoli

Ore 17:30 Picerno Catania

Ore 19:30 Foggia Latina

