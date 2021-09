Video/ Arsenal Tottenham (3-1) gol e highlights: derby ai Gunners (Premier League)

VIDEO ARSENAL TOTTENHAM: I GUNNERS NON SI FERMANO!

L’Arsenal supera il Tottenham grazie alle reti siglate da Smith Rowe, Aubameyang e Saka. Nel finale ha accorciato le distanze Son per il gol della bandiera. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. I gunners hanno iniziato meglio il match con un approccio molto aggressivo. Smith Rowe! La sbloccano i padroni di casa dopo dieci minuti di gioco. Saka la mette in mezzo e trova il compagno di squadra che in area non sbaglia! Saka serve per Partey che dai venti metri calcia, il suo tiro vede il grande intervento di Lloris. Kane prende la sfera da fuori area e calcia, la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Abbiamo superato intanto il ventesimo minuto di gioco, l’Arsenal è sempre avanti grazie alla rete siglata da Smith Rowe. Aubameyang! Arriva il raddoppio dell’Arsenal! Grande azione di Smith Rowe che la mette al centro e trova l’attaccante pronto all’appuntamento con il gol. Saka! Arriva il tris dell’Arsenal! Saka, azione personale, vince un rimpallo con Kane dalla destra e prende la mira, il suo tiro non lascia scampo a Lloris, i padroni di casa stanno dominando. Arsenal che continua ad attaccare contro un Tottenham in grande difficoltà. Son serve per Kane che colpisce di testa in mezzo all’area ma non trova la porta. Sono due i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Termina il primo tempo, i padroni di casa sono avanti per tre reti a zero e potrebbero aver già chiuso la contesa.

VIDEO ARSENAL TOTTENHAM: IL SECONDO TEMPO

Saka serve Partey che prova il tiro ma non centra lo specchio. Kane si mette in proprio e calcia, ottima la risposta di Emerson Royal. Saka scatta sulla sinistra e calcia, Lloris para bene. Son! Il Tottenham accorcia le distanze! Sergio Reguilón viene servito da un compagno di squadra, Bryan Gil serve per Son che sigla. Tierney aggancia e calcia dai venti metri, la sfera non trova la porta. Lucas Moura prende la traversa! Maitland-Niles la devia con la palla che termina sopra il montante. Il Tottenham continua ad attaccare nel tentativo di riaprirla definitivamente ma manca davvero poco alla conclusione della gara. Termina il match con l’Arsenal che vince per tre reti ad uno contro il Tottenham.

