DIRETTA TOTTENHAM ROMA, BIG MATCH DI GIORNATA A LONDRA

Una delle grandi sfide di questa quinta giornata di Europa League si giocherà al Tottenham Hotspur Stadium dove andrà in scena la diretta Tottenham Roma con calcio d’inizio alle 21,00 di giovedì 28 novembre 2024. La sfida metterà di fronte due squadre che sono partite in modo opposto ma che vogliono entrambe i tre punti per migliorare la loro classifica. Il Tottenham è al settimo posto di questa classifica con nove punti dopo aver perso in casa del Galatasaray l’ultima partita. Faticoso l’inizio della Roma che arriva da un pareggio in casa dell’Union Saint-Gilloise ed è al 20esimo posto dopo soli cinque punti in quattro partite.

Formazioni Tottenham Roma/ Quote, c'è Dybala dietro Dovbyk (Europa League, 28 novembre 2024)

DIRETTA TOTTENHAM ROMA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Tottenham Roma è un’esclusiva Sky e sarà anche trasmessa sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire lo svolgimento della partita con il racconto delle azioni migliori proposto nella nostra diretta testuale.

TOTTENHAM ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni andando a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in vista della partita. Postecoglu ha perso Vicario per infortunio e affiderà la porta a Forster con Porro, Davies, Dragusin e Udogie a completare la difesa. Sarr e Bissouma agiranno in mediana a sostegno di un ricco attacco con Son, Maddison e Kulusevski a sostegno di Solanke unica punta.

Video Manchester City Tottenham (0-4)/ Gol e highlights: doppietta di Maddison! (Premier, 23 novembre 2024)

Ancora un 4-5-1 per Claudio Ranieri che chiede a Dovbyk di essere il riferimento offensivo e fare reparto da solo. Svilar sarà il portiere con Angelino, Ndicka, Mancini e Celik in difesa sostenuto da un centrocampo fisico e molto denso. Pisilli ed El Shaarawy saranno i due esterni con Cristante in mediana e la coppia Pellegrini Kone ai lati.

TOTTENHAM ROMA, LE QUOTE

Entriamo nel vivo della diretta Tottenham Roma andando a vedere anche le quote proposte da William Hill per questa partita. I favoriti sono gli inglesi che vedono la loro vittoria a 1,75 contro il 4,20 sia per il 2 che per il pareggio X.

Diretta/ Manchester City Tottenham (risultato finale 0-4): Johnson, poker! (Premier League, 23 novembre 2024)