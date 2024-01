Video/ Arzignano Pro Patria (0-1) gol e highlights: decide un gran gol di Castelli (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO PRO PATRIA (0-1): LA PARTITA

Il gol al 70′ di Castelli lancia la Pro Patria nella non semplice trasferta sul terreno di gioco dell’Arzignano Valchiampo: sul terreno di gioco del “Tommaso Dal Molin” va in scena una delle sorprese di giornata nel girone A della Serie C con la formazione bustocca di Riccardo Colombo che è corsara ai danni dei vicentini, reduci da sei risultati utili consecutivi. Come ci si attendeva alla vigilia, è stato un match molto combattuto ed equilibrato quello tra i giallocelesti allenati da Giuseppe Bianchini e l’undici lombardo, apparso subito in palla dal primo tempo e bravo a palleggiare sfruttando i ritmi bassi. Poi, tra il 19′ e il 22′, due chance per l’Arzignano con Lunghi a cui replicano nel finale Mallamo (40′) e Castelli (43′) tra le fila biancoblu, a cui si oppone sempre il numero uno veneto Boseggia.

Nel secondo tempo sale il ritmo e fioccano subito le occasioni: ci provano gli ospiti con Nitto, poi Boseggia deve ancora dire di no a un bel calcio di punizione di Stanzani (53′) mentre sull’altro versante è pericoloso Parigi (gran risposta di Rovida). Poi, al 70′, lo spartiacque del match: Castelli recupera palla, avanza e lascia partire un gran destro che fulmina l’immobile Boseggia. Si tratta del gol-vittoria: nei restanti 20 minuti i giallocelesti si buttano in avanti ma è Stanzani ad avere la palla dello 0-2 al 79′. Inutile il forcing vincentino e i 3′ di recupero: la Pro Patria vince e col terzo successo di fila non solo sale a quota 28 ma scavalca proprio l’Arzignano che invece cade dopo sei turni e resta a 27 punti, ma con la vittoria che manca oramai da quattro turni.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARZIGNANO PRO PATRIA (0-1): IL TABELLINO

ARZIGNANO: Boseggia, Cariolato (Davi), Milillo, Boffelli, Bernardi (37′ st Gemignani); Lakti (32′ st Mattioli), Casini, Antoniazzi (17′ st Bordo); Lunghi (17′ st Barba); Grandolfo, Parigi. A disposizione: Pigozzo, Molnar, Zanon, Piana, Cazzadori, Centis, Davi, Campesan. Allenatore: Giuseppe Bianchini.

PRO PATRIA: Rovida, Minelli, Saporetti, Moretti; Somma (15′ st Renault), Nicco (31′ st Bertoni), Mallamo, Ndrecka; Stanzani (42′ st Fietta), Pitou (31′ st Citterio); Castelli (31′ st Parker). A disposizione: Mangano, Bongini, Bashi, Marano, Ghioldi, Zanaboni. Allenatore: Riccardo Colombo.

Ammoniti: Stanzani (P), Mallamo (P), Boffelli (A), Milillo (A), Casini (A).

Reti: 25′ st Castelli (P).

