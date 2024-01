Diretta/ Arzignano Pro Patria, streaming video tv: gialloblu imbattuta da sei partite (21 gennaio 2024)

DIRETTA ARZIGNANO PRO PATRIA, BIANCOBLU IN TRASFERTA

La diretta Arzignano Pro Patria, in programma domenica 21 gennaio alle ore 14:00, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I gialloblu sono imbattuti da sei partite consecutive, la miglior striscia di questa stagionale. Le ultime tre sfide sono terminate tutte in parità: 0-0 con l’Atalanta U23 e doppio 1-1 con Legnago e Mantova. La vittoria più recente è stata quella contro la Pro Vercelli, 3-1 a metà dicembre.

DIRETTA/ Mantova Arzignano (risultato finale 1-1): pareggia Lakti! (14 gennaio 2024)

La Pro Patria, uscita sconfitta nello scontro con la Virtus Verona sul finire del 2023, si è rimboccata le maniche e ha conquistato 7 punti da quel momento in poi, a partire dal pareggio a reti bianche con il Pro Sesto passando per le vittorie con Giana Erminio in trasferta per 2-1 e il 3-0 netto casalingo contro i piemontesi del Novara.

Video/ Pro Patria Novara (3-0) gol e highlights: derby del Ticino senza storia (13 gennaio 2023)

ARZIGNANO PRO PATRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arzignano Pro Patria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arzignano Pro Patria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ARZIGNANO PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Pro Patria vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Boseggia, difesa a quattro composta da Cemignani, Boffelli, Milillo e Davi a sinistra. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Lakti, Casini e Antoniazzi con Lunghi trequartista e Grandolfo-Parigi in avanti.

Diretta/ Pro Patria Novara (risultato finale 3-0): Moretti cala il tris (Serie C, 13 gennaio 2024)

La Pro Patria replica con con il 3-4-2-1. Tra i pali Rovida, terzetto arretrato formato da Vaghi, Saporetti e Moretti. A centrocampo, da destra verso sinistra, Somma, Fietta, Mallamo e Ndrecka. Come trequartisti ci saranno Stanzani e Pitou con Castelli unica punta.

ARZIGNANO PRO PATRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Fiorenzuola danno favorita la squadra a 2.05. Secondo bet365, il pareggio è offerto a 3.05 mentre il 2 fisso a 3.75.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è quotato 2.70 contro l’1.40 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 2.25 e 1.56.

© RIPRODUZIONE RISERVATA