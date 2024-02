Video/ Ascoli Brescia (1-1) gol e highlights: ai padroni di casa non basta Pedro Mendes (27 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS (1-1): LA PARTITA

Pari al Del Duca tra Ascoli e Brescia con i padroni di casa che non riescono ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. La prima occasione è a favore dell’Ascoli. Pedro Mendes calcia una punizione insidiosa con Avella che perde la sfera ma poi salva su Di Tacchio, colpo di testa di Valzania che colpisce la parte alta della traversa. Pedro Mendes colpisce di tacco in area, Papetti tocca con la mano. Calcia Pedro Mendes che non sbaglia. Il Brescia non ci sta e la riprende nel finale di prima frazione. Azione personale di Dickmann che supera due avversari e calcia, il suo destro termina all’incrocio e supera Viviano.

DIRETTA/ Ascoli Brescia (risultato finale 1-1): parità al Del Duca (Serie B, 27 febbraio 2024)

Nel secondo tempo cala l’intensità del match che regala pochissime emozioni. Falzerano crossa in mezzo, Avella blocca la sfera in due tempi. Celia mette un bel cross in mezzo, Pablo Rodriguez anticipa Papetti e colpisce con la punta, la sfera termina sull’esterno della rete.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI BRESCIA (1-1): IL TABELLINO

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano (79’ Zedadka), Valzania (79’ Giovane), Di Tacchio, Celia (86’ Bayeye); Caligara (46’ D’Uffizi); Mendes, Rodriguez (79’ Duris). A disposizione: Bolletta, Vasquez, Streng, Quaranta, Vaisanen, Milanese, Maiga Silvestri. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato).

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (58’ Jallow): Bisoli, Van de Looi (46’ Bjarnason),Bertagnoli; Galazzi (68’ Huard), Bianchi (87’ Olzer); Moncini (69’ Borrelli). A disposizione: Cortese, Mangraviti, Cartano, Ferro, Besaggio. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

ASSISTENTI: Prenna di Molfetta e Galimberti di Seregno.

RETI: 38’ pt Mendes – 44’ Dickmann.

AMMONITI: Bellusci – Van de Looi.

NOTE: Spettatori: 6.020 (114 ospiti). Calci d’angolo: 4-0. Recupero: 2′-5′.

