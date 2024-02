DIRETTA/ Ascoli Brescia video streaming tv: oggi si gioca il quarantesimo incrocio (27 febbraio 2024)

DIRETTA ASCOLI BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Ascoli Brescia ci proporrà una partita certamente ricca di storia, difficile da descrivere in poche righe. Potremmo ad esempio limitarci ai soli precedenti in Serie B, che sono fino ad ora 39 con un bilancio di sedici vittorie per l’Ascoli, tredici pareggi e dieci successi invece per il Brescia, quindi con i marchigiani che sono chiaramente in vantaggio. La Serie B è la sede più frequente di questi confronti, tanto che le dieci partite più recenti fra Ascoli e Brescia hanno avuto luogo tutte nel campionato cadetto, dal 2018 in po.

Qui il bilancio è piuttosto equilibrato grazie a ben cinque pareggi tra cui quello per 1-1 di sabato 30 settembre scorso nell’andata dell’attuale campionato, poi per il resto ecco tre vittorie per il Brescia e due per l’Ascoli, per cui in verità in anni recenti sono le Rondinelle lombarde a godere di un (molto leggero) vantaggio nel testa a testa con il Picchio marchigiano. La partita di oggi come andrà a modificare questo contesto così equilibrato nelle ultime stagioni? Ce lo dirà il campo fra qualche ora… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ASCOLI BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ASCOLI BRESCIA: MARCHIGIANI IN RIPRESA!

Ascoli Brescia, in diretta martedì 27 febbraio 2024 alle ore 18.15 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Sabato pomeriggio, l’Ascoli ha ottenuto una vittoria di grande importanza, prevalendo per 1-0 contro la Feralpisalò a Piacenza. Questa vittoria è stata fondamentale in una partita diretta per la salvezza, decidendo al 32′ del primo tempo con la rete di Masini, che ha sfruttato un errore del portiere di casa Pizzignacco. Tuttavia, nei minuti di recupero, al 93′, ci sono stati più di un brivido per il gol annullato con il VAR ai gardesani dell’ex Manzari. Con questo risultato, i marchigiani allenati da Fabrizio Castori sono saliti a 26 punti, attualmente a meno quattro dalla zona di salvezza.

D’altra parte, il Brescia ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo nel weekend precedente (dopo l’1-1 contro la Sampdoria), pareggiando 0-0 in casa contro la Reggiana. La partita al Rigamonti non è stata molto spettacolare, anche se ci sono state alcune occasioni per segnare. Questo pareggio ha ripetuto quello dell’andata, quando il punteggio era stato fissato sull’1-1. Questo risultato ha portato le Rondinelle di Rolando Maran a quota 34 punti, rimanendo in lotta per un posto nei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Brescia, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Masini, Zedadka; Mendes, Rodriguez. Risponderà il Brescia allenato da Rolando Maran con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Bjarnason; Bianchi, Moncini.

ASCOLI BRESCIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











