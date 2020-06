Video/ Ascoli Perugia (0-1): highlights e gol, lampo di Nicolussi Caviglia! (Serie B)

E’ arrivato il momento di dare uno sguardo al video con gli highlights e i gol di Ascoli Perugia 0-1, partita che ha chiuso la 29^ giornata di Serie B. Prima del lockdown la squadra di Cosmi aveva messo in riga la Salernitana grazie al guizzo di Mazzocchi, 106 giorni più tardi i grifoni conquistano tre punti di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione per merito di Nicolussi Caviglia che però ha bisogno di almeno tre tentativi per buttarla dentro. Il primo a inizio gara, quando le squadre devono ancora scaldare bene i motori: il prodotto del vivaio della Juventus ottiene solamente un calcio d’angolo, mentre nel secondo tempo il numero 14 vanifica l’ottima giocata di Buonaiuto graziando Leali e spedendo il pallone sul fondo, facendo imbufalire il mister che già in precedenza si era alterato vedendo Falcinelli sbagliare un gol praticamente già fatto a porta vuota. A poco meno di venti minuti dal novantesimo il Perugia trova il modo di risolvere la contesa, sarebbe stata una vera beffa per gli umbri non vincere dopo tutte le azioni costruite e il doppio legno colpito da Sgarbi nelle fasi conclusive del match: palo e traversa nella stessa azione per il numero 6 che non meritava questa beffa per la prestazione generosa e di sostanza. Altro KO preoccupante per la formazione allenata da Abascal che resta in piena zona play-out, scavalcata anche dal Venezia che contro il Pordenone è riuscito a strappare un pareggio e a guadagnare una posizione in classifica. Al contrario, il Perugia si assesta a centro classifica e può dormire sonni tranquilli, magari facendo anche un pensierino ai play-off distanti non più di tre punti.

IL TABELLINO

ASCOLI-PERUGIA 0-1 (0-0)

ASCOLI (4-3-3): Leali; Andreoni, Brosco (75’ Gravillon), Ranieri, Sernicola; Cavion, Troiano (57’ Eramo), Brlek (85’ D’Agostino); Morosini, Scamacca, Ninkovic (75’ Trotta). All. Guillermo Abascal.

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Sgarbi; Mazzocchi (80’ Benzar), Falzerano (90’ Kouan), Carrano, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Buonaiuto (56’ Iemmello), Falcinelli (80’ Melchiorri). All. Serse Cosmi.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi.

AMMONITI: Brosco (A), Troiano (A), Buonaiuto (P), Leali (A), Rosi (P), Sernicola (A).

RECUPERO: 1’ pt e 5’ st.

MARCATORI: 72’ Nicolussi Caviglia (P).

