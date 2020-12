Video/ Ascoli SPAL (2-0): highlights e gol. Sabiri piega gli estensi (Serie B)

L’Ascoli interrompe un digiuno che durava ormai da dieci partite e ritrova la vittoria battendo la SPAL per 2-0. Chiusa la parentesi fallimentare di Delio Rossi, la società marchigiana si affida ad Andrea Sottil che al primo tentativo conquista i tre punti imponendo lo stop a una squadra che lotta per tornare in Serie A. Un risultato di prestigio per il Picchio che è arrivato grazie alla doppietta di Sabiri, migliore in campo per distacco: la punizione con la quale ha sbloccato la contesa nella prima frazione di gioco è da far vedere in tutte le scuole calcio. Era dai tempi di Juninho Pernambucano che non si vedeva il pallone abbassarsi così repentinamente e disorientare il portiere avversario, con il povero Thiam che non ha potuto far altro che guardare immobile. Non contento, il marocchino ha poi chiuso i conti a un quarto d’ora dal novantesimo, servito sul filo del fuorigioco da Bajic. Sala si rialza troppo tardi e lo tiene in gioco spianandogli così la strada verso la porta. Non va dimenticato il contributo di Leali che con le sue parate ha impedito agli estensi di pareggiare i conti quando gli uomini di Marino erano ancora sotto di un solo gol, chiedere lumi a Castro che per due volte si è visto negare la gioia del gol dal guardiapali di casa. Che ai microfoni di DAZN ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Una vittoria importante, tutta la squadra si è sacrificata per raggiungere questo risultato che inseguivamo da tantissimo tempo. Siamo stati bravi a combattere contro un avversario forte, la cosa che mi rende più orgoglioso è che non abbiamo subito nessun gol in novanta minuti. Il nuovo mister ha saputo trovare subito le corde giuste da toccare, dobbiamo continuare su questa strada. Soltanto con il duro lavoro potremo tirarci fuori da questa brutta situazione”. Ascoli che inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel anche se la strada che porta alla salvezza è ancora molto lunga e piena di ostacoli da superare da qui a fine stagione. Bocciatura su tutta la linea per gli attaccanti ospiti con Di Francesco e Valoti mai in partita, Floccari lasciato solo e isolato dai suoi compagni e Paloschi che ha accorciato le distanze in fuorigioco chilometrico.

VIDEO ASCOLI SPAL 2-0, IL TABELLINO

ASCOLI-SPAL 2-0 (1-0)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucini, Brosco, Quaranta, Corbo; Cavion (72’ Gerbo), Buchel, Saric (86’ Eramo); Sabiri (86’ Cangiano); Chiricò (71’ Pierini), Bajic (90’+1’ Vellios). All. Andrea Sottil.

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Sernicola, Vicari, Ranieri; Strefezza (85’ Dickmann), Esposito (85’ Murgia), Missiroli, Sala (76’ Brignola); Di Francesco, Valoti (46’ Castro); Floccari (62’ Paloschi). All. Pasquale Marino.

ARBITRO: Rosario Abisso (Sez. di Palermo).

AMMONITI: 25’ Valoti (S), 64’ Buchel (A), 69’ Esposito (S), 76’ Thiam (S), 84’ Pucino (A), 88’ Eramo (A).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 28’ e 75’ Sabiri (A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI ASCOLI SPAL (da Lega B)



