Video/ Atalanta Frosinone (5-0) gol e highlights: spettacolo orobico (Serie A, 15 gennaio 2024)

Video e highlights Atalanta Frosinone, gara valevole per la 20esima giornata di Serie A e terminata con una netta vittoria da parte della squadra di Gasperini per 5-0. Un primo quarto d’ora perfetta della Dea che all’8′ trova il vantaggio con Koopmeiners su rigore conquistato da Holm, abbattuto in area da Lussuardi. Al 13′ Ederson finalizza un’ottima azione appoggiando da pochi passi mentre un minuto dopo De Ketelaere riceve da De Roon e lascia partire un tiro potentissimo che prima sbatte sulla parte interna della traversa e poi entra.

Nella ripresa cala il ritmo dell’Atalanta che però rimane in gestione completa e totale della partita. Gasperini offre minuti a varie riserve come Pasalic e Zappacosta, autori del 4-0 rispettivamente con un assist e un gol di pregevole fattura, un sinistro forte e preciso a battere Turati. La festa della Dea non finisce qui e al 90′ Holm realizza il definitivo 5-0 sbrogliando in mischia a pochi passi dalla porta. Atalanta che dunque vola al quinto posto a pari punti con la Lazio, avvicinandosi alla Fiorentina e staccando Bologna e Napoli. Rimane quindicesimo il Frosinone con 19 punti.

VIDEO ATALANTA FROSINONE, IL TABELLINO

ATALANTA-FROSINONE 5-0

RETI: 8′ Koopmeiners su rigore), 13′ Ederson, 14′ De Ketelaere, 39′ st Zappacosta, 45′ st Holm

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (9′ st Hien); Holm, De Roon, Ederson (36′ st Pasalic), Ruggeri (9′ st Zappacosta); Koopmeiners, De Ketelaere (18′ st Miranchuk); Scamacca (18′ st Muriel). All. Gasperini.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (1′ st Ghedjemis), Bonifazi, Okoli, Lusuardi (1′ st Romagnoli); Mazzitelli (40′ st Bourabia), Barrenechea, Brescianini; Soulé (40′ st Ibrahimovic), Harroui (1′ st Gelli); Cheddira. All. Di Francesco.

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: Romagnoli (F)

Espulsi: –

