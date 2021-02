Video/ Atalanta Lazio (1-3) highlights e gol. Inzaghi si prende la rivincita!

Solamente pochi giorni fa Atalanta e Lazio si erano sfidate in Coppa Italia con gli orobici che hanno passato il turno vincendo per 3-2 nonostante l’inferiorità numerica. La rivincita va ai biancocelesti che si impongono per 1-3, diamo allora un’occhiata al video con gli highlights e i gol della sfida valevole per la ventesima giornata di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi centrano la quinta vittoria consecutiva e si avvicinano alla zona Champions League, scavalcando in classifica proprio la Dea indebolita dalle tante assenze e probabilmente dai numerosi impegni ravvicinati. Al Gewiss Stadium di Bergamo gli ospiti hanno ancora il dente avvelenato per la delusione di mercoledì scorso e sbloccano subito la contesa con Marusic che pesca il jolly dalla distanza e sorprende Gollini con il pallone che va a infilarsi proprio sotto l’incrocio dei pali.

L’ex-portiere del Verona si farà poi perdonare deviando sul legno il colpo di testa di Milinkovic-Savic che poteva valere il raddoppio, prima dell’intervallo Luis Alberto – reduce dall’intervento per la rimozione dell’appendice – prova a imitare il macedone ma senza ottenere lo stesso esito. Nella ripresa Immobile taglia fuori la difesa avversaria e spiana la strada per Correa che in campo aperto salta tutti e firma il bis, in contropiede i capitolini non riescono a chiuderla con Lazzari che fa tutto da solo e si incarta mentre Akpa Akpro spara il pallone alle stelle. Muriel la riapre con una serpentina delle sue, dopo il palo del colombiano arriva il rientrante Pasalic che accorcia momentaneamente le distanze con un tap-in facilissimo. Ci pensano i nuovi entrati Pereira e Muriqi a mettere il punto esclamativo: assist del belga naturizzato brasiliano per il turco che sembra essersi finalmente sbloccato dopo una prima parte di stagione problematica tra infortuni e Covid. Da segnalare il debutto di Musacchio con la nuova maglia, lo spagnolo ha sostituito il connazionale Patric che ha rimediato un cartellino giallo nelle fasi iniziali del match e come al solito Inzaghi non si fida a tenere in campo gli ammoniti. Difficile dargli torto, soprattutto quando giochi contro una delle squadre più forti del campionato.

VIDEO ATALANTA LAZIO 1-3, LE DICHIARAZIONI

L’analisi lucida di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo abbiamo preso tre gol balordi che potevamo evitare, la squadra ha dimostrato di essere comunque in buona salute nonostante gli infortuni, abbiamo provato a raddrizzare la partita ma siamo stati puniti dalle leggerezze commesse in fase di non possesso. Credo che Maehle e Ruggeri si siano comportati piuttosto bene anche se avevano degli avversari che li hanno mesi a dura prova, la nostra manovra è stata però un po’ meno fluida del solito ed eravamo troppo sbilanciati in avanti, del resto quando devi rimontare sei costretto a prenderti grossi rischi e non ti dice sempre bene. Peccato per la sconfitta ma non è il caso di fare drammi, tra pochi giorni torneremo di nuovo in campo e una semifinale di Coppa Italia non va mai presa sottogamba”. Rimasto senza voce, Simone Inzaghi lascia la parola a Stefan Radu: “Il mister urla come un pazzo anche durante gli allenamenti, figuriamoci in partita. Abbiamo disputato una grandissima partita contro l’Atalanta che avevamo già messo in difficoltà mercoledì scorso, non meritavamo di uscire dalla Coppa Italia. Ci siamo presi la rivincita e questo testimonia il grande valore del nostro gruppo. Sarebbe bello poter battere il record di 11 vittorie consecutive ma preferiamo fissare obiettivi che sono più alla nostra portata”.

VIDEO ATALANTA LAZIO 1-3, IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 1-3 (0-1)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler (78’ Caldara), Ruggeri (46’ Malinovskyi); Ilicic (67’ Lammers), Miranchuk (54’ Pasalic); Zapata (54’ Muriel). All. Gian Piero Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (38’ Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (80’ Escalante), Luis Alberto (60’ Akpa Akpro), Marusic; Immobile (80’ Muriqi), Correa (81’ Andreas Pereira). All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 23’ Patric (L), 57’ Musacchio (L).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 3’ Marusic (L), 51’ Correa (L), 79’ Pasalic (A), 82’ Muriqi (L).

VIDEO ATALANTA LAZIO, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





