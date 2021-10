Video/ Atalanta Lazio (2-2): highlights e gol. De Roon pareggia i conti nel recupero

VIDEO ATALANTA LAZIO (2-2): LA SINTESI DELLA PARTITA

Nella 11^ giornata di Serie A a Bergamo è stato pareggio col risultato di 2-2 tra Atalanta e Lazio, al termine di una sfida aperta e combattuta, ma dove pure non sono mancati momenti di tensione. Al triplice fischio finale è dunque un solo un punto a testa tra Gasperini e Sarri, entrambi abbastanza delusi: di fatto le due squadre rimangono ancora incollate e entro la top six della classifica di campionato. Raccontando ora delle emozioni del match, va subito detto che alla vigilia del match era momento complicato dalla Dea, decimata dalle assenze: pure Gasperini riesce a costruire un 11 molto aggressivo e con il giusto piglio sono proprio i nerazzurri a prendere subito le redini del gioco: i biancocelesti al momento subiscono e solo Immobile riesce ad andare in profondità.

Il ritmo pure si fa subito intenso anche se le occasioni da gol latitano: fino almeno al 18’ del primo tempo, quando a sorpresa la Lazio vola in vantaggio con Pedro. In svantaggio sul tabellone del risultato la Dea si agita e pur volendo reagire, di fatto combina poco, realizzando invece parecchi errori dettati proprio dalla frenesia: i biancocelesti invece rimangono ben attenti e ben poco passa nella loro metà campo. Fino al 45’: negli ultimi secondo del primo tempo, la squadra di Sarri viene però beffata da Zapata, che beffando Acerbi, riesce a infrangere lo specchio rivale e a segnare l’1-1.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo ancora sono alti ritmi in campo tra Atalanta e Lazio: al via è gran botta di Freuler e risposta di Immobile il cui tiro è sviato con una magia di Musso. Sono poi primi cambi dalla panchina per entrambi i tecnici: la squadra bergamasca allenta però i ritmi e i biancocelesti sono rapidi a prendere il comando delle operazioni: al 74’ sono ancora gli aquilotti a farsi avanti, e con Immobile firmano il gol del 2-1 di vantaggio sul tabellone.

Pochi minuti dopo Raul Moro ha poi l’occasione di chiudere i conti ma Musso ancora gli sbarra la strada. I minuti passano e la squadra di Sarri pare ben tranquilla del risultato: l’attenzione si allenta tra i biancocelesti e ne approfitta l’Atalanta, che pur stanca può ancora lanciare la sua zampata. Prima è Muriel a dare fastidio e poi Malinovskiy: pure si deve attendere fino al quarto minuto di recupero perché arrivi la rete del pareggio per 2-2 a firma di De Roon, ben innescato da Demiral. È l’ultima emozione del match e al triplice fischio finale è solo 2-2 tra Atalanta e Lazio. Da segnalare però nel finale momenti di tensione scaturiti dal lancio di una moneta che ha colpito in testa Reina, partita dal settore dei tifosi nerazzurri: lo spagnolo comunque è rimasto in campo.

IL TABELLINO

ATALANTA LAZIO 2-2 (1-1 PT)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Lovato (22′ st Scalvini); Zappacosta (38′ st Piccoli), Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic (14′ st Malinovskyi), Ilicic (22′ st Muriel); Zapata. A disposizione: Miranchuk, Pezzella, Rossi, Sportiello. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi (31′ st Leiva), L. Alberto (24′ st Basic); Anderson (31′ st Moro), Immobile (39′ st Muriqi), Pedro. A disposizione: Adamonis, Akpa Akpro, Escalante, Lazzari, Patric, Radu, Romero, Strakosha. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 18′ pt Pedro (L), 46’pt Zapata (A), 28′ st Immobile (L), 48′ st De Roon (A).

NOTE: Ammoniti Demiral (A); Luiz Felipe, Reina, Leiva (L). Recupero: 1′ pt e 4′ st.

