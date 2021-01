Video/ Atalanta Sassuolo (5-1): highlights e gol. Gasperini ridimensiona De Zerbi

L’Atalanta sommerge di gol il Sassuolo nel video con gli highlights del match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2020-21: al Gewiss Stadium finisce 5-1 per la Dea che ricomincia la sua corsa dopo il mezzo passo falso in casa del Bologna, quando si era fatta raggiungere dai felsinei nell’ultimo impegno del 2020. Sconfitta pesante per i neroverdi che rischia seriamente di ridimensionarne le ambizioni di alta classifica. Nonostante un inizio difficile dove gli uomini di De Zerbi si erano resi pericolosi con Muldur e Kyriakopoulos che avevano scaldato i guantoni di Gollini, gli orobici si sbloccano al primo affondo di Zapata che fulmina Consigli e apre le danze. Prima dell’intervallo l’attaccante colombiano colpisce il palo e deve rimandare l’appuntamento con la doppietta, che arriverà comunque a inizio ripresa, mentre ci pensa Pessina a firmare il raddoppio grazie a uno splendido contropiede alimentato da Ilicic (a cui è mancato solamente gonfiare la rete per suggellare un’altra prestazione sontuosa). Una volta congelato il risultato, l’Atalanta non si accontenta di gestire e approfittando dei tantissimi spazi concessi dagli avversari vanno a segno altre due volte con Gosens e Muriel (miglior marcatore della squadra con otto centri all’attivo), il Sassuolo trova almeno il gol della bandiera con Chiriches che in mischia vanifica il clean sheet di Gollini. Neroverdi che dovranno ancora mangiare parecchia polvere prima di essere annoverati a tutti gli effetti tra le grandi del nostro campionato, a differenza dei bergamaschi che ormai sono una realtà conclamata del calcio italiano.

VIDEO ATALANTA SASSUOLO 5-1, LE DICHIARAZIONI

Non potevano mancare dopo un 5-1 le parole del tecnico Gian Piero Gasperini: “Oltre al risultato mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento dei ragazzi che non si sono fermati nemmeno quando avevamo messo i tre punti in cassaforte. Ho visto una squadra in ottima salute, non era scontato vincere così contro una delle rivelazioni di questo campionato. Soprattutto all’inizio non è stato facile gestire la situazione visto che gli avversari erano molto aggressivi nella nostra trequarti, poi alla distanza è emersa tutta la nostra forza fisica e abbiamo prevalso con ampio merito”. Roberto De Zerbi prova a commentare la disfatta dei suoi nonostante l’evidente delusione per come sono andate le cose: “In effetti l’Atalanta è la nostra bestia nera, aver preso gol subito non ci ha reso le cose facili sebbene siamo partiti fortissimo, purtroppo siamo stati puniti da un rimpallo e gli orobici sono gli avversari peggiori da inseguire, quando ti apri poi loro ti fanno malissimo in contropiede. Non mi è piaciuto che la squadra abbia staccato la spina nel secondo tempo, sullo 0-3 si è spenta definitivamente la luce e questo non va bene”.

VIDEO ATALANTA SASSUOLO 5-1, IL TABELLINO

ATALANTA-SASSUOLO 5-1 (2-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti (77’ Depaoli), Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens (77’ Ruggeri); Pessina (63’ Muriel); Ilicic (63’ Malinovskyi), Zapata (84’ Miranchuk). All. Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez (56’ Obiang), Locatelli; Berardi (83’ Raspadori), Junior Traore (84’ Haraslin), Boga (68’ Bourabia); Caputo (56’ Defrel). All. Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Fabio Maresca (Sez. di Napoli).

AMMONITI: 24’ Hateboer (A), 44’ Romero (A), 51’ Chiriches (S), 80’ De Roon (A).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 11’ e 49’ Zapata (A), 45’ Pessina (A), 57’ Gosens (A), 67’ Muriel (A), 75’ Chiriches (S).

VIDEO ATALANTA SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





