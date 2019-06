Video/ Australia Italia (1-2): highlights e gol (Mondiali di calcio femminile 2019)

Nel video di Australia Italia scopriamo la vittoria della nostra nazionale nell’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019: a Valenciennes finisce 1-2 ed è la doppietta di Barbara Bonansea a regalarci una grande gioia. Dopo 20 anni le nostre azzurre sono tornate a giocare nella fase finale di una Coppa del Mondo, e lo hanno fatto nel migliore dei modi: vincendo una partita dura e che ci aveva viste andare sotto, e che invece può diventare determinante per la qualificazione agli ottavi di finale. Nel primo tempo abbiamo sofferto: al 22’ minuto Sam Kerr ha battuto un rigore causato da una trattenuta di Gama, Laura Giuliani è stata bravissima a respingere ma il pallone è tornato sui piedi del numero 10 aussie che non ha potuto sbagliare il tap-in. Le parate del portiere della Juventus ci hanno tenute in vita ma l’Italia si è fatta vedere solo con Girelli e in generale ha dimostrato di potersela giocare, ma senza riuscire a essere davvero incisiva. Le cose sono però cambiate nel secondo tempo, anche grazie alle sostituzioni di Milena Bertolini che ha aperto ad una formazione decisamente più offensiva.

VIDEO AUSTRALIA ITALIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Australia Italia infatti le cose sono decisamente cambiate: Sabatino e Giacinti, la devastante coppia gol del Milan, è entrata in campo e in questo modo le azzurre sono riuscite ad alzare il baricentro. Barbara Bonansea ha ripreso la partita segnando il gol del pareggio, e in quel momento abbiamo cominciato a giocare molto meglio sfruttando a che le ripartenze. Daniela Sabatino ha segnato quello che sarebbe stato il gol del sorpasso ma, non per la prima volta, è stata pizzicata in fuorigioco e dunque l’arbitro ha giustamente annullato. Al 95’ però, proprio a pochi secondi dal triplice fischio, ancora Bonansea ha trovato il modo di battere il portiere avversario regalandoci i tre punti: la vittoria dell’Italia è psicologicamente importantissima perché ci permette di approcciare al meglio i Mondiali di calcio femminile 2019 e ci dà una stima di quello che potremmo fare. Naturalmente si trattava solo dell’esordio: adesso l’Italia dovrà continuare su questa strada a cominciare dalla prossima partita, nella quale potremmo ottenere il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo.