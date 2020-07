Video auto contro folla di manifestanti a Seattle/ Gravi due donne, fermato 27enne

Un’auto ha seminato orrore e panico a Seattle oggi, ferendo gravemente due donne. Era in corso una manifestazione contro il razzismo, sull’onda di quelle che sono sorte in seguito all’uccisione di George Floyd, quando un 27enne ha travolto con l’auto una folla di dimostranti. L’uomo è stato arrestato e incriminato, secondo quanto fatto sapere dalla polizia locale, poi è emerso un primo video. Quest’ultima ha anche sottolineato che il giovane è detenuto senza possibilità di cauzione. Nel frattempo, le autorità stanno provando a stabilire se quello dell’uomo sia stato un atto deliberato contro i manifestanti che stavano bloccando una strada, nell’ambito delle proteste collegate al movimento Black Lives Matter. «Non lo sappiamo, questo è al centro dell’indagine», aveva affermato nelle scorse ore la polizia. Ma secondo Rai News sospetta che l’uomo abbia percorso una rampa in senso di marcia contrario prima di travolgere le persone. La polizia ha diffuso una foto in cui si vede l’auto con danni alla parte anteriore e un parabrezza incrinato.

SEATTLE, VIDEO AUTO CONTRO FOLLA DI MANIFESTANTI

Al momento le informazioni sul folle gesto sono frammentarie, ma dagli Stati Uniti arrivano almeno delle indiscrezioni sulle persone rimaste ferite. Secondo quanto riportato da Yahoo News, una 24enne di Seattle è stata colpita dal veicolo ed ora è ricoverata in ospedale per ferite gravi. Invece una 32enne di Bellingham, ricoverato con ferite altrettanto gravi, versa al momento in condizioni stabili. Il capitano della polizia dello Stato di Washington, Ron Mead, in conferenza stampa oggi ha spiegato che l’intestatale era stata chiusa poco prima della mezzanotte a causa dell’ennesima manifestazione organizzata sulla scia della morte di George Floyd. Mead ha spiegato che i manifestanti erano entrati nell’intestatale alle 12:17 circa, un’ora dopo un’auto bianca è passata a tutta velocità sulla carreggiata falciando due donne. In un video diffuso su Twitter si vede l’auto che viaggia lungo la strada, passando accanto a tre veicoli parcheggiati prima di sfrecciare verso i manifestanti. Ma si vedono anche delle persone che si tolgono di mezzo. Nonostante ciò l’uomo ne ha colpite due. Il capitano ha quindi esortato i manifestanti a non tenere più manifestazioni sulle autostrade.

Daaaaamnnnn!! 2 Seattle protesters were run over just now. pic.twitter.com/NJAXUUdYxy — Haley Kennington (@kenningtonsays) July 4, 2020





