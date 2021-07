Video autogol di Kjaer in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Ecco l’1-1 (Raiplay)

VIDEO INGHILTERRA DANIMARCA: L’AUTOGOL DI KJAER

Il video dell’autogol di Kjaer in Inghilterra Danimarca, un episodio che ha rianimato Wembley in un momento molto difficile, in cui l’Inghilterra rischiava di subire il contraccolpo psicologico per la grande punizione di Damsgaard, che aveva lasciato a bocca aperta lo stadio londinese alla mezz’ora di questa semifinale di Euro 2020. L’Inghilterra è andata a crescere col passare dei minuti e al 39′ ha trovato l’azione che ha rimesso in partita la Nazionale dei Tre Leoni: Kane innesca Saka, sempre molto incisivo con le sue discese sulla destra, è arrivato il cross basso e testo che ha provocato l’autogol del difensore del Milan, Simon Kjaer.

Il centrale della Danimarca si è infatti avventato sul pallone per evitare il facile tap-in di Sterling, con Schmeichel che si era ritrovato tagliato fuori dalla traiettoria. E invece è arrivata la più beffarda delle deviazioni in rete, classico autogol e Inghilterra che è potuta andare al riposo sull’1-1. Sterling conferma di avere un feeling a dir poco magico con Wembley, non è arrivato un altro gol dopo quelli già segnati nello stadio di casa per l’Inghilterra ma il suo inserimento è stato ancora una volta fondamentale.

