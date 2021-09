Video/ Avellino Latina (1-1) highlights e gol: un altro pareggio per gli irpini

Un inizio di campionato non proprio esaltante per l’Avellino: terzo pareggio consecutivo per gli irpini che tra le mura amiche del Partenio-Lombardi non vanno oltre l’1-1, bloccati dal Latina che strappa un punto importante in una trasferta difficile e impegnativa come questa. Anche se per come si erano messe le cose i pontini escono dal campo con qualche rimpianto per non aver saputo sfruttare la superiorità numerica che si è venuta a creare grazie all’espulsione di Carriero, autore di un fallaccio di reazione ai danni di Nicolao – protagonista nel bene e nel male con un incrocio dei pali scheggiato a inizio gara su calcio di punizione – che lo aveva strattonato. Nonostante l’uomo in meno i padroni di casa sono comunque andati a un passo dal successo con la traversa colpita da Plescia, pallone che poi è rimbalzato esattamente sulla linea di porta senza però entrare, la goal line technology non c’è in Serie C e quindi non avremo la certezza assoluta che l’arbitro Costanza abbia preso la decisione giusta nel non convalidare la rete che avrebbe dato i tre punti alla squadra di mister Braglia. Che di certo sperava in un epilogo decisamente diverso dopo che Dossena era riuscito a sbloccare la contesa quando erano trascorsi pochi minuti dal fischio d’inizio: suo il tap-in vincente dopo la respinta miracolosa – ma inutile – di Cardinali sull’incornata di D’Angelo. L’Avellino prova a battere il ferro finché è caldo e sfiora il raddoppio prima con Maniero e poi con Carriero – prima di farsi cacciare via. Ma a ridosso dell’intervallo Tessiore è bravissimo a trovare un corridoio per Carletti che si dirige verso la porta di Forte bucandogli i guantoni con un tocco di esterno destro. Nella ripresa nessuno ha intenzione di accontentarsi ma il risultato non cambierà più fino al triplice fischio. Latina che muove ancora la propria classifica dopo il bel successo di sabato scorso contro la Paganese.

VIDEO AVELLINO LATINA 1-1, IL TABELLINO

AVELLINO-LATINA 1-1 (1-1)

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito (88’ Mignanelli); Carriero, De Francesco (75’ Matera), D’Angelo; Kanouté, Gagliano (46’ Mastalli); Maniero (75’ Plescia). All. Piero Braglia.

LATINA (4-4-2): Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi (66’ Atiagli), Di Livio, Spinozzi (80’ Ricci), Tessiore; Carletti (74’ Jefferson), Mascia (46’ Rosseti). All. Daniele Di Donato.

ARBITRO: Antonino Costanza (sez. di Agrigento).

AMMONITI: 20’ Spinozzi (L), 40’ Nicolao (L), 45’+3’ Teraschi (L).

ESPULSO: 40’ Carriero (A) per fallo di reazione.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 6’ Dossena (A), 36’ Carletti (L).

