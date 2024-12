RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SPAZIO AI POSTICIPI!

Spazio ai risultati Serie C che rappresentano i posticipi della 18^ giornata, come sempre il Monday Night fa da coda al turno di terza divisione e lunedì 9 dicembre saremo in campo alle ore 20:30 con tre partite, che sono Lucchese Arezzo e Perugia Campobasso per il girone B e Giugliano Monopoli per il girone C. Si tratta di un periodo intenso per quanto riguarda i risultati Serie C: ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione dell’andata e dunque è tempo di tirare le somme su quanto sta succedendo in campo, ricordando che il campionato si fermerà soltanto per una settimana a cavallo dei due anni solari, e dunque ci attendono altri due turni a dicembre.

Lo scenario è sempre particolarmente interessante, per quanto riguarda le tre partite di questa sera possiamo dire che nel girone B la Lucchese rischia di sprofondare ancor più contro un Arezzo particolarmente ambizioso, mentre il Perugia non è riuscito a confermare la bella vittoria proprio contro gli amaranto e si è fatto fermare dal Sestri Levante, il Grifone s questo punto insegue i playoff come unico obiettivo possibile e nei risultati Serie C della 18^ giornata ha un’occasione perché gioca in casa contro un Campobasso che appare in calo, anche se poi come sempre saranno i campi a raccontare la loro verità sui tre posticipi previsti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI TRE PARTITE

Ci stiamo avvicinando al Monday Night dedicato ai risultati Serie C, abbiamo anche una sfida del girone C molto interessante perché il Giugliano sta disputando un ottimo campionato e punta concretamente un posto nei playoff, ma il Monopoli può addirittura permettersi di sognare la promozione diretta perché il ritmo del Benevento consente alle inseguitrici di rimanere attaccate, nell’ultimo turno i gabbiani hanno mancato un bel colpo pareggiando in casa contro un Avellino in flessione – dopo sei vittorie consecutive – ma restano assolutamente a contatto con il primo posto, in una classifica come sempre molto intrigante.

Bisognerà allora vedere cosa succederà, certamente è ancora presto per tracciare bilanci consolidati ma è pur vero che la prossima settimana i risultati Serie C ci accompagneranno alla conclusione dell’andata, di conseguenza essere alla boa di metà stagione renderà assolutamente necessario fare una proiezione su come terminerà la stagione regolare. Intanto noi non vediamo l’ora che anche il lunedì sera fornisca i suoi verdetti andando così a chiudere la 18^ giornata di campionato, capendo anche come cambieranno le classifiche dei gironi B e C.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 18^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Lucchese Arezzo

Ore 20:30 Perugia Campobasso

GIRONE C

Ore 20:30 Giugliano Monopoli