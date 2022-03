Video/ Avellino Palermo (1-2) gol e highlights: Brunori valore aggiunto (Serie C)

VIDEO AVELLINO PALERMO (1-2): COLPO ROSANERO!

Avellino e Palermo hanno dato vita a un’aspra battaglia che si è risolta con la vittoria esterna dei rosanero per 2 a 1, un risultato preziosissimo per la formazione allenata da Baldini che si avvicina ulteriormente alle posizioni di vertice mentre gli irpini falliscono l’aggancio al Catanzaro, impegnato nello scontro diretto con il Bari. Al Partenio le due squadre protagoniste del match valevole per la 31^ giornata di Serie C girone C fanno subito sul serio con Massolo costretto a uscire dai pali per fermare Kanoute lanciatissimo a rete. Gli uomini di Gautieri attaccano a testa bassa e intorno al quarto d’ora trovano la via del gol con la conclusione vincente di Matera, lasciato solo dai difensori ospiti che se lo dimenticano completamente.

Brunori impiega appena 120 secondi a pareggiare i conti sfruttando alla perfezione l’assist dalla bandierina di Dall’Oglio, 17^ centro in campionato per il numero 9 che poco dopo mancherà l’appuntamento con la doppietta calciando addosso a Forte, forse convinto di essere partito in fuorigioco – anche se la bandierina del guardalinee resta abbassata. Alla mezz’ora i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi con l’ala senegalese che crossa per Plescia, colpo di testa che termina sopra la traversa, un rigore in movimento sbagliato dal centravanti cresciuto proprio nelle giovanili del club siciliano.

VIDEO AVELLINO PALERMO: IL SECONDO TEMPO

All’inizio del secondo tempo il Palermo ribalta la situazione di partenza: Brunori mette a sedere tre avversari e apparecchia la tavola per Valente che butta giù la porta di Forte con il pallone che sbatte sulla traversa e poi finisce in rete. L’Avellino non ci sta e reagisce con Carriero che viene murato da Marconi, Aloi su punizione chiama al dovere Massolo che con un balzo felino toglie il pallone dall’incrocio. Gli irpini restano però in dieci per l’espulsione di Tito che prende a parolacce l’arbitro Tremolada, il direttore di gara ovviamente non gradisce e gli mostra il cartellino rosso indicandogli la via degli spogliatoi. Nonostante la superiorità numerica i rosanero non riescono a chiuderla prima del novantesimo, anzi è la squadra di Gautieri a sfiorare il due pari con De Francesco che finta il tiro e scarica per Mignanelli che alza troppo la sfera, mentre a Maniero non riesce l’acrobazia in rovesciata. Nel recupero Scognamiglio anticipa tutti ma colpisce male di testa, si infrangono qui le ultime speranze per i padroni di casa che devono inchinarsi agli avversari.

VIDEO AVELLINO PALERMO 1-2, IL TABELLINO

AVELLINO-PALERMO 1-2 (1-1)

AVELLINO (4-3-3): Forte; Rizzo, Dossena, Scognamiglio, Tito; Carriero (65’ De Francesco), Aloi, Matera; Micovschi (71’ Mignanelli), Plescia (60’ Maniero), Kanoute. All. Carmine Gautieri.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi (81’ Somma), Giron (58’ Crivello); De Rose, Dall’Oglio (66’ Damiani); Valente (81’ Floriano), Luperini, Soleri; Brunori. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Paride Tremolada (Sez. di Monza).

AMMONITI: 7’ Aloi (A), 23’ Valente (P), 36’ Carriero (A), 51’ De Rose (P), 77’ Marconi (P).

ESPULSO: 67’ Tito (A) per proteste.

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 14’ Matera (A), 16’ Brunori (P), 49’ Valente (P).

