Video/ Avellino Sicula Leonzio (3-1): highlights e gol, buona domenica per gli irpini

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Avellino Sicula Leonzio 3-1 che ci mostra la vittoria degli irpini che regalano una domenica di festa ai loro tifosi che hanno riempito gli spalti del Partenio. I padroni di casa incanalano la gara sui binari giusti con Parisi che al quarto d’ora scarta anche l’estremo difensore Nordi e gonfia la rete portando in vantaggio la formazione allenata da Ezio Capuano. I biancoverdi battono il ferro finché è caldo, sfiorando il raddoppio con il salvataggio sulla linea di Sabatino che anticipa Celjak pronto a ribadire il pallone in rete a porta vuota. Dopo l’occasione sciupata da Charpentier (che era comunque in fuorigioco) gli ospiti trovano il guizzo per pareggiare i conti con l’incornata vincente di Scardina che scavalca Tonti e riporta in partita gli uomini di Bucaro. Prima dell’intervallo Micovschi esalta i riflessi di Nordi che tiene la saracinesca abbassata, nella ripresa il match entra in stallo e a fare la differenza sono i cambi: Capuano getta nella mischia Albadoro (al posto dell’infortunato Charpentier) e Alfageme, saranno proprio loro due nel recupero a regalare i tre punti all’Avellino, con tutta la Sicula Leonzio (compreso Nordi) sbilanciata in avanti per l’attaccante spagnolo è un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete a tempo ormai scaduto. Terza vittoria consecutiva per gli irpini che si portano a ridosso dei play-off, i siciliani scivolano invece al penultimo posto in classifica, scavalcati anche dal Rieti che ha pareggiato 2-2 contro il Bisceglie.

IL TABELLINO

AVELLINO-SICULA LEONZIO 3-1 (1-1)

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Zullo, Njie, Laezza; Celjak, De Marco (76′ Rossetti), Di Paolantonio (73′ Silvestri), Parisi; Karic (46′ Alfageme), Charpentier (33′ Albadoro), Micovschi. All. Ezio Capuano.

SICULA LEONZIO (4-3-3): Nordi; De Rossi, Sosa, Petta, Sabatino; Palermo, Esposito (81′ Megelaitis), Maimone; Sicurella (61′ Grillo), Scardina (61′ Lescano), Bariti (81′ Bollino). All. Giovanni Bucaro.

ARBITRO: Eduart Pashuku (sez. di Albano Laziale).

AMMONITI: Charpentier (A), Sabatino (L), Esposito (L), Sicurella (L), Alfageme (A), Celjak (A), Maimone (L).

RECUPERO: 3′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 14′ Parisi (A), 32′ Scardina (L), 90’+1′ Albadoro (A), 90’+5′ Alfageme (A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI AVELLINO SICULA LEONZIO 3-1 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA